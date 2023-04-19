銀行高階主管指侵酩酊女下屬 竟辯派系鬥爭遭誣陷

張姓銀行高階主管與同事聚餐，見一女職員喝茫，趁她上廁所時將對方拉到牆角強吻並指侵；一名同事經過、拍了張的背，張才罷手。張執意送女職員回家，在計程車上亂摸，女職員向林姓司機喊「我要回家」，林覺有異，抵達女方家後替她開門。台北地院依乘機性交、猥褻罪判張3年10月徒刑，台灣高等法院改認定強制性交，刑度不變。

已婚的張與被害人都在一家商業銀行總行任職，2019年10月28日晚間6點多，他與同事們到台北市忠孝東路5段的餐廳聚餐，席間，被害人飲用高粱酒、紅酒酒醉，張趁她上廁所時跟進，將她拉至廁所牆角強吻，將手指伸入她的下體。一名同事看到張親吻被害人，上前拉開並說「不要這樣」。

聚餐結束，張堅持要送女職員回家，將她拉上計程車，途中，又將手伸進女職員的上衣裡，解開內衣扣子撫摸胸部。女職員向林姓運將示意「要回家」，林覺得不對勁，在抵達她家後，特意下車替女職員開車門，她一面擺脫張的糾纏一面往家中移動，才脫離險境。女職員事後向市警信義分局報案。

張姓主管否認在牆角強吻、指侵，並說餐廳生意很好，廁所只有用珠簾遮一半，不可能犯案。張說，上計程車後，被害人有靠在他身上，他有摟她，但沒有摸胸部、下體。律師辯護說，女職員知道張因父親過世非常難過，主動擁抱張，雙方在擁抱過程中「產生情感共鳴」，開始接吻。

女職員表示，張性侵時在她耳邊說「妳好濕喔」，當時她喝很醉，曾以雙手推開張。她說，本來想搭捷運回家，但張直接把她拉進計程車，她上車後嘔吐，張假裝幫忙她拍背，卻用手來回撫摸她的身體。她訴苦，張用「主管的語氣」堅持要送她回家，她只能不斷請他趕快走，因張位階很高，她不敢說出不禮貌的話。

北院認為若非親身經歷，難以講出細節，加上計程車司機、銀行同事證詞，以及被害人出庭時哭泣、拭淚，與性侵案件受害人事發的情緒反應相符，說法可信。北院認為被害人2019年11月1日由弟弟陪同報案，弟弟作證曾鼓勵被害人不要受職場壓力影響，如有意誣陷，不至於數日後才報警，何況張是層級甚高的主管，女方構陷可能性不高。

北院批張利用被害人酒醉而性侵、猥褻，造成對方難以磨滅的陰影，還將事件渲染為公司內部派系鬥爭的誣陷，考量張與被害人和解、賠償完畢，2罪判3年10月徒刑。

案經上訴，高院改認定張犯強制性交1罪，撤銷原判決，但仍判處3年10月徒刑。