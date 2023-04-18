硬上酒店小姐判賠50萬 他反控：性慾被挑弄到最高點

台中曾姓男子到酒店帶小姐出場，佯稱送她回家卻帶去汽車旅館硬上，對方強烈反抗全身傷痕累累，曾刑事被依強制性交罪判4年確定，小姐再求償180萬元，曾仍否認辯稱雙方合意性交，甚至還反控是小姐「挑弄他性慾至高點」才發生這件事，法院不採信，判曾應給付50萬元，可上訴。

女子控訴，，2020年8月1日到酒店坐檯陪酒，曾男以要送她回家早點休息為由購買全場鐘點費，途中卻轉往汽車旅館，她發現就要求回家曾卻保證「各睡各的，不會碰她」，後來進房就慘遭曾抓到床上脫光衣服強吻、指侵及性侵。

女子說，當下不斷哭泣反抗曾才一度停手去洗澡，她馬上穿衣服要打電話求救卻又遭曾拖回房內再次硬上，自己大聲哭喊救命、腳踢拉扯，頭部還去撞到床頭櫃，曾見她始終不願屈服才讓她離去，並直接到警局報案、驗傷，曾男刑事也被依強制性交等罪判4年確定。

女子表示，遇害後造成她精神巨大痛苦，常常失眠一想到就淚流不止，還出現幻聽、惡夢連連，極度不安全感，甚至還會自殘傷害自己，對曾男再提民事精神撫慰金求償180萬元。

曾男抗辯稱，當天在酒店包廂和小姐摟抱，彼此愛撫親嘴非常親密，對方還說要當他女友，更稱女子在包廂內「挑動他性需求至高點」，認為到汽旅是合意性交，但才做1分鐘女子突然說不要才作罷，後來自己情商給予性需求，不知小姐開錄音刻意稱遭性侵，認為遭陷害。

曾還說，女子是老練的KTV小姐陪酒多年，同意客人深夜帶出場，事前又挑弄他性需求，性愛1分鐘又莫名其妙說不能摸她，並錄音提告索賠180萬元，認為自己沒侵權。

民事庭審酌，女子警詢、刑事審理歷次證詞前後描述大概一致，並無重大矛盾或瑕疵，且錄音中也提到「送我回家」和「在汽車旅館做愛」是兩碼子事，女子更6度喊「我不要」，驗傷也發現她四肢、下體都有抓傷、撕裂傷等。