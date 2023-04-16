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送手機換私密照還外流 男誘13歲女童兩度獻身被判6年

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市徐姓男子交往13歲少女，不到一周就以買新手機為誘餌，不但求對方拍私密照得逞，還外流，並在出遊期間兩度和她發生關係；法院依兒少性剝削防制條例、刑法妨害性自主等罪，判徐有期徒刑6年。可上訴。

檢警調查，徐姓男子去年5月10日認識當時13歲的少女妙妙（化名），兩人不到一周就開始交往；同年月15日至20日間，徐男陸續透過臉書Messenger傳送訊息給妙妙，以替她購買新手機為誘因，要求她拍攝裸露私密部位照片，以此方式獲得妙妙自拍裸露胸部的照片一張，更傳給他人觀看。

徐男後來又約妙妙出遊，去年5月24日下午4時許在在宜蘭縣一家旅館房間內，徐在不違反妙妙意願下，和她發生關係；隔天下午2時至4時許，徐又在桃園台茂購物中心5樓的身障廁所內，再度和她發生合意的性關係。少女父親知情後大為光火，馬上報警提告。

徐男到案後對犯行均坦承不諱，檢方偵結依法起訴。徐的辯護人向法院辯稱，徐男是本於男女交往關係，在交往過程中有允諾相互饋贈物品、傳送照片、再發生性行為，因此引誘拍裸照行為應該和妨害性自主罪視為一罪，且兩人發生兩次關係的時間相近，也應該以接續行為論一罪即可。

不過桃園地院認為，兒童及少年性剝削防制條例和刑法保護法益明顯不同，不可一概而論，且兩次性行為不但間隔近24小時，地點更自宜蘭移至桃園，顯然徐男是另行起意，因此不採納辯方意見。

法院審酌，徐男明知妙妙未滿14歲，性自主及判斷能力尚未成熟，竟引誘她拍攝裸照、傳給他人，更2度性交，考量他犯後坦承、未能與少女達成和解等，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪處有期徒刑3年2月，兩個對未滿十四歲之女子為性交罪則各處3年4月，應執行6年。

桃園徐姓男子誘使13歲少女拍私密照，並和她發生兩次關係，法院依兒少性剝削防制條例、刑法妨害性自主等罪，判徐有期徒刑6年。示意圖／ingimage
桃園徐姓男子誘使13歲少女拍私密照，並和她發生兩次關係，法院依兒少性剝削防制條例、刑法妨害性自主等罪，判徐有期徒刑6年。示意圖／ingimage

桃園 裸照 手機

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