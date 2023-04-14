色姨丈掏生殖器想硬上 強壓外甥女稱「一下下就好」

台中1名姨丈趁外甥女借住時伸鹹豬手亂摸稱「妳下面流口水」，對方多次拒絕他竟還稱「一下下就好」並掏出生殖器想硬上，少女奮力抵抗才躲過，但事後身心受創；法院審酌，姨丈犯後否認，但當庭致歉獲原諒，少女也不要賠償，依強制性交未遂罪判他1年7月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，少女因工作關係借住姨丈家，晚上外甥女表示腰痛趴在沙發上請姨丈幫擦藥，他竟將對方翻成正面，將衣服拉到下胸說「按肚子可以讓腸胃變好」，又按其肚子、鼠蹊部，甚至掀開內褲摸下體，少女並說「不要這樣」拒絕。

姨丈卻說「妳的下面流口水」、「流口水就是想要性交的意思」，少女多次說「我不要」、「你很噁」、「走開」，姨丈竟又說「我的下面也流口水了」就掏出生殖器說「一下下就好」，所幸少女奮力掙扎、踢踹才未得逞，後來向校方通報才曝光。

法院審理時，姨丈否認性侵，辯稱不確定外甥女是否滿18歲，沒有要性交只是替她按摩；少女則指證歷歷，表示姨丈脫下褲著掏出生殖器碰她下體，還講「流口水」等語，甚至要她小聲一點，不要被阿姨聽到，後來跟老師談到這事覺得害怕自責、噁心又不舒服。

少女還說，姨丈平時對她不錯，只是想忘掉這事，當時嚇傻想呼救卻叫不出來，覺得很羞恥，更當庭落淚稱自己本來很勇敢，遇害變的疑神疑鬼，害怕跟中年男子擦身而過。

法院審酌，少女歷次證詞沒有重大瑕疵，後續也不要求賠償，只希望姨丈道歉，經對方當庭致歉後也表示接受，認定少女證詞可採。