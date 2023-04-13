14年前判12年…淫魔乩童出獄再誆神明附體 性侵2女重判18年

彰化縣男子高銘宗涉嫌再度侵害少女，被彰化地方法院判期18年，加上上次刑期，他這一生有30年在監獄中度過。示意圖／ingimage

彰化縣40歲高銘宗曾當乩童，涉嫌一再謊稱被附身嚇唬未成年少女，14年前因此性侵兩名少女得逞，被判12年，兩年前出獄不知悔改，重施故技又性侵一名弱智少女，並脅迫一名女童做出猥褻動作供他觀看。彰化地方法判高男18年有期徒刑，並從今天起延長羈押兩個月。

判決書指出，高銘宗2022透過IG認識一名家住外縣市的未成年少女，聊天中發現少女弱智，有感情問題，就謊稱可化解，少女來到彰化縣後被帶到神壇，高男稱「法師」是看不到的，有點「豬哥」，附身在他身上要透過性交才能化解少女的感情困擾，後來又謊稱被少女的前男友、祖父、神明、鬼魂附身，再三猥褻少女。

事隔一個月，高男假裝少年，透過IG欺騙一名國小高年級女童，佯稱要送手機，女童到他家，他自稱是少年的爸爸，聲稱送手機有條件，否則將對她的媽媽、姊姊、姑姑下毒手，女童畏懼只好答應做出各種猥褻動作供他錄影和拍照，事後以此要脅要學校散發照片為由，要女童視訊做出不雅動作讓他觀看。

彰化地院認為，高男涉犯妨害性自主等案件經檢察官提起公訴，法官訊問後，認為被告有羈押的原因及必要，自今（112）年1月13日執行羈押，因羈押期限即將屆滿，經訊問被告後，彰化地院審酌3月23日宣判高男應執行有期徒刑18年，可能逃亡且難免反覆再犯，羈押必要性依然存在，裁定高男自今天起延押兩個月。