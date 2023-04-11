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恐怖情人KTV毆打女友搶錢 綁報廢汽車內性侵判刑11年
在工地上班的張姓男子去年找和女友在KTV唱歌喝酒，卻掐脖打傷女友搶走財務，載女友到偏僻地區，綁在報廢汽車內性侵，女友受困遭1天自行脫困報警。士林地方法院審結，痛批張男行徑駭人聽聞，依強盜強制性交等罪，判處應執行有期徒刑11年。
判決指出，張男去年9月14日凌晨約女友到汐止一家KTV唱歌喝酒，卻因債務、感情糾紛爆發口角，張男掐住女友頸部、暴打女友，還要求女友說出手機密碼讓他看手機內容，隨後搶走女友皮包3千元現金、iPhone手機、信用卡提款卡等物。
14日凌晨4時許，女友鼻梁挫傷，頸部和四肢多處瘀傷擦傷，張男假借送她回家，卻騎機車載往汐止區人煙罕至地點，拿繩索、束帶把女友綁在報廢的汽車座椅上，還拿膠帶封嘴，強脫衣物性侵後離去。張男直到隔天凌晨才又回到報廢汽車處「餵水」後又離開，沒有替女友鬆綁，女友直到15日上午11時許，自行脫困報警。
合議庭痛批，張男犯罪行徑「駭人聽聞」足起一般人莫大恐慌，考量張男認罪，從事工地工作等，小孩由家人撫養等，依強盜強制性交罪，判處10年6月，又犯非法剝奪行動自由罪，判處1年徒刑，應執行有期徒刑11年。可上訴。
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