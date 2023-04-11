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新竹年輕正妹泥醉遭帶回家硬上 完事才知是好友的女兒

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹一名女子小晴（化名）前年12月深夜喝醉酒倒在路邊，竟被路過的羅姓男子盯上，直接將她載回家性交得逞，小晴隔天一早驚醒看見自己全身光溜溜，還不知道身在何處，才知道慘遭狼爪，立刻逃離前往醫院驗傷並報案，事後更得知逞獸慾的羅男還是爸媽的好朋友，讓小晴氣得提告，羅男最後被依乘機性交罪，判處有期徒刑4年。

據判決書指出，羅姓男子在前年12月14日凌晨1時55分許，騎著機車行經新竹縣新埔鎮時，突然看到有名女子，即小晴因酒後昏睡意識不清、身體無力、倒臥在路旁，已處於不知且不能抗拒的狀態，羅男卻基於乘機性交犯意，花了10分鐘將小晴攙扶坐上機車，隨後羅男再以環抱方式讓小晴坐在前座，直接將她載到芎林鄉的朋友家。

羅男將小晴安置在朋友3樓住處的房間內後，凌晨4時許趁小晴泥醉昏睡，竟然直接將性器官插入小晴體內性交，但小晴因喝得太醉完全不能抗拒，直到早上7、8點醒來後，才驚見自己身上無任何衣著且不知身在何處。

小晴在偵訊中指出，早上在芎林某民宅醒來時發現身上未著衣物，羅男有當場向她道歉；小晴清醒後向羅男借用電話聯絡朋友來接，羅男還騎機車載著小晴到附近便利商店前等朋友來接，小晴當晚就到竹北東元醫院驗傷採證並報警。

新竹地院法官認為，羅男不思尊重他人性自主權，對小晴趁機性交造成小晴身心受創，且羅男事後才知道小晴還是朋友的女兒，羅男隨機帶走倒臥路邊女性逞慾的犯行，當屬危害社會治安重大犯罪，決依犯乘機性交罪，處羅男有期徒刑4年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹地方法院外觀。圖／本報系資料照
新竹地方法院外觀。圖／本報系資料照

新竹 性侵

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