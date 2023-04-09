被國中同學告白慘遭掐脖硬上 女淚崩：不想要骯髒身體

桃園市一名女子在臉書發文控訴，稱自己被久未見面的國中同學強拉回家，抽含毒香菸後遭到性侵；桃市社會局表示，案發當天已經接獲通報，由於女子情緒激動、還有身心病史，社工會加強關注並陪伴。案件正由婦幼警察隊偵辦中。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文控，自己7日凌晨到國中男同學家樓下見面，遭對方強拉上樓，自己以為原只會在房間抽菸聊天，結果抽了對方捲的菸後，一問之下才知道是大麻菸，男子隨後「霸王硬上弓」；女子說，男方練跆拳道，自己只能哭著拒絕，仍遭對方強迫口交、掐脖性侵。

女子表示，自己在國中時期很常因長相被霸凌，當時讀普通班、對方則是體育班學生，他也是常常嘲笑自己；案發前幾天兩人聯繫上後，男子才說「從國中就喜歡我」 ，之後又聊了5天，前兩次見面都是在自家樓下抽菸聊天。

女子說，自己有重鬱症、創傷後壓力症候群等身心疾病，案發後雖立即報案驗傷，但昨天仍一度想不開，所幸有社會局人員陪伴，否則「不想要這種骯髒的身體了」。

女子也在貼文附上醫院驗傷單、男子本人及臉書照片、身心科診斷證明等，引發網友紛紛聲援「加油，好好活下去才能看到希望」、「妳超級勇敢！已經跨出一大步了，要笑看到最後加害人的結局！為妳加油！」