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情侶在台鐵區間車拍裸露照傳臉書 男不起訴女緩起訴

中央社／ 嘉義市8日電

22歲李姓男子因林姓女友喜歡刺激，去年5月間在台鐵區間車上拍攝女友裸露胸部照片，林女將照片上傳臉書供觀賞遭警查獲，嘉檢依李男單純拍照，不起訴處分；林女以緩起訴處分。

嘉義地檢署發布起訴書指出，李男與21歲女友林女去年5月中旬一起搭乘台鐵區間車，在行經台鐵嘉北站時，一時興起，林女要求李男持手機拍攝其裸露胸部的照片，李男拍攝後，則將照片傳給林女。

林女則於去年8月30日將裸露胸部的照片上傳暱稱「黎嫣」的臉書（Facebook）帳號，供不特定人士觀賞流覽，案經警政署鐵路警察局發現偵辦，將李男及林女依妨害風化罪嫌函送法辦。

檢方表示，李男因林女覺得在火車上拍攝裸露照片比較刺激才會拍攝，且早已刪掉照片，李男也不知道林女會在3個月後上傳臉書，而照片在臉書供不特人士觀覽，只是林女單方面臨時起意，因此，李男為不起訴處分。

檢方審酌林女無前科，且犯後坦承犯行，深表悔意，以緩起訴處分為適當，緩起訴期間1年，應書立悔過書，且須參加嘉義地檢署的法治教育4個小時。

女友 台鐵

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