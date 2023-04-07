校園「狼師」現蹤 律師：學校難置身事外 恐負國賠責任

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

校園出現狼師案件頻傳，被害學生學校也難以置身事外，律師指出，公立學校得面對國家賠償，私立學校或補習班也有雇用人連帶賠償責任，兩者事後均能再向狼師本人求償。

律師陳清怡指出，依照教育人員任用條例規定，公立學校教師屬依法令從事公務的人員，教師於學校教學屬於行使公權力的一種態樣，若老師利用教學機會性侵或猥褻學生，依國家賠償法第2條規定，學校應負國家賠償責任。

她說，依國賠法規定，即使校方證明無選任監督的疏失，也無法免除賠償責任，另教師與學生之間是一種身分概念，不會因放學就不是「師生關係」，因此無論狼師犯罪行為地是否在校內，校方都還是有賠償責任。

陳清怡表示，至於私立學校與教師之間，實務多認為是民法上僱傭關係，若老師利用擔任私立教職的機會性侵或猥褻學生，屬於因執行職務不法侵害他人權利，依照民法第188條規定，私立學校必須與老師負擔侵權行為連帶責任。

她說，補習班、安親班也是比照私立學校適用民法第188條規定，然而該條文雖有明定選任監督沒有疏失，可能免除雇用人責任，但實務上很難成立，因雇主要證明自身毫無過失，確實有一定困難度。

校園狼師案頻傳，被害學生學校也難以置身事外。示意圖／ingimage
校園狼師案頻傳，被害學生學校也難以置身事外。示意圖／ingimage

狼師 民法 補習

延伸閱讀

平鎮修車廠前活春宮 警：小黃司機已觸公然猥褻查辦

國小球隊教練校內擁吻小六女生 帶至公園車內性侵 賠償金額出爐

台中明星高中爆25年前狼師猥褻 女高中生控遭環抱摸下體

遭鋼釘絆倒提國賠高市府卻拿假照片推責 受害人說話了

相關新聞

教練校內猥褻女童 學校須國賠

黃姓國小巧固球教練多次和十二歲女學生在體育器材室擁吻、撫摸胸部，開車帶女學生到河濱公園性侵，一審判刑三年八月，案件二審審...

校園「狼師」現蹤 律師：學校難置身事外 恐負國賠責任

校園出現狼師案件頻傳，被害學生學校也難以置身事外，律師指出，公立學校得面對國家賠償，私立學校或補習班也有雇用人連帶賠償責...

噁男反覆搭捷運手扶梯40分鐘偷窺 法官揪「1習慣」判刑

吳姓男子在捷運站手扶梯用手機自拍功能偷窺國中女生裙底失風，吳辯稱，他在找網路訊號，不過，法官發現，吳在捷運站上上下下40...

他分手後「出奧步」逼舊愛再發生關係 賠40萬判緩刑

楊姓男子與女友分手，以握有2人性愛影片為由要求再次性交，完事後，被控強制性交罪；法院審理，楊認罪，答應賠償40萬元，台北...

平鎮修車廠上演活春宮 醫師建議：別這樣做

桃園市平鎮某修車廠清明連假門口上演活春宮，引發網路議論；衛福部桃園療養院精神科醫師李仁欽呼籲，這類行為不僅可能造成社會大...

白天修車廠前活春宮20分鐘 店家籲私人土地別亂來

桃園平鎮一間修車廠昨恰逢店休，不過竟有一對男女開著計程車於修車廠前，由計程車作為掩護，上演一場活春宮，完事過後更到旁邊隨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦