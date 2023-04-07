校園「狼師」現蹤 律師：學校難置身事外 恐負國賠責任

校園出現狼師案件頻傳，被害學生學校也難以置身事外，律師指出，公立學校得面對國家賠償，私立學校或補習班也有雇用人連帶賠償責任，兩者事後均能再向狼師本人求償。

律師陳清怡指出，依照教育人員任用條例規定，公立學校教師屬依法令從事公務的人員，教師於學校教學屬於行使公權力的一種態樣，若老師利用教學機會性侵或猥褻學生，依國家賠償法第2條規定，學校應負國家賠償責任。

她說，依國賠法規定，即使校方證明無選任監督的疏失，也無法免除賠償責任，另教師與學生之間是一種身分概念，不會因放學就不是「師生關係」，因此無論狼師犯罪行為地是否在校內，校方都還是有賠償責任。

陳清怡表示，至於私立學校與教師之間，實務多認為是民法上僱傭關係，若老師利用擔任私立教職的機會性侵或猥褻學生，屬於因執行職務不法侵害他人權利，依照民法第188條規定，私立學校必須與老師負擔侵權行為連帶責任。