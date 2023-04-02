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金牌射箭教練長年妨害性自主 遭判2年3月

中央社／ 新竹市2日電

曾指導學生拿下奧運射箭金牌的男教練遭告妨害性自主，一名女子稱自國三起遭男教練權勢性交多次，隱忍至成年後提告，法院判處男教練2年3個月徒刑，不得緩刑，可上訴。

據判決書內容，被害女子於民國99年就讀國中三年級期間，常被男教練以「談事情」為由，要求進入學校射箭教室內的教練休息室，與其發生性行為，平均每週2至3次，每月至少1次，當時被害女子認為，跟教練發生性行為，體罰就能輕一些，使用器材也會較方便。

此外，被害女子於民國99年4月到台東縣參加全國中等學校運動會，因在排名賽時成績不理想，導致男教練生氣，於是被害女子到男教練房間道歉，並與男教練發生性行為。

被害女子偵訊時說，她自國三至大學二年級，不斷和男教練發生性行為，擔心如果拒絕男教練，射箭生涯會受影響。

判決指出，男教練應克盡職責，提供被害女子穩妥成長之訓練環境，但竟悖逆倫常，對當時年幼的被害女子犯行，造成身心受創，足以影響被害女子健全之人格發展，惡性非輕。

判決指出，審酌男教練犯罪後坦承部分犯行之態度，目前無業、須扶養母親等生活狀況，依刑法妨害性自主罪，判處有期徒刑2年3個月，不得緩刑，可上訴。

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