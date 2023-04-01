金牌教練性侵控制愛徒 專家提醒被害人快救自己

台灣體壇知名N姓教練驚傳長期性侵體育隊上未成年女學生遭判刑，從女學生國中起便伸魔爪，甚至女學生比賽成績不佳就要用身體向教練「懺悔」，多年來造成女學生身心受創，更分不清這究竟是不是「愛」，性平專家提醒除了要懂得保護自己，更要訓練孩子懂得說「不」，清楚了解身體界線，任何人都不能輕易逾矩。

勵馨基金會新竹分事務所主任余琴雀表示，生活中很難用外表或言行分辨誰有可能是伸魔爪的色狼，即便是親近的老師或親友，都有可能成為加害人，造成被害人一輩子難以抹滅的傷痕，因此要從小告訴孩子如何防範，要懂得說「不」。

余琴雀說，過去多次發生類似的權勢性交案件，例如撰寫房思琪的初戀樂園的林奕含，就是遇上狼師，甚至說服自己愛上狼師合理化性侵行為，最後不幸發生憾事，而這起教練性侵女選手的案件中，也可看到女選手被性侵後甚至喜歡上教練，難以分別教練的行為是不是「愛」。

余琴雀提到，許多被害人會有這樣的行為，其實正是被加害人抓住內心的弱點，加害人會利用操縱孩子情感上的依賴需求，藉機行侵犯之實，甚至讓被害的孩子疑惑「我值不值得被愛？我該如何做才值得被愛？」以致用性交、身體換取愛與認同。

余琴雀呼籲被害人要救自己，但保護孩子不受侵犯不只是孩子或被害人的課題，家長和師長要從小教育孩子懂得說「不」，近年來也大力宣導發生性侵害案件發生後，不應責怪被害人怎麼沒有保護好自己，因為當孩子面臨性犯罪時，很多時候根本難以拒絕，尤其是像面對若有權力的狼師。

余琴雀提醒，要教育孩子身體自主權，不只是3點等私密處不能隨意被觸碰，就算是皮膚、頭髮，只要不喜歡被觸碰都應該大聲說「不」，要讓孩子清楚身體的界線。

余琴雀建議，若不幸遇上被侵犯的情況，一定要立刻求助可以信任的他人，比如說父母、阿公阿嬤，或是可信任的老師，家長也可以為孩子準備信任名單，告訴孩子遇到不舒服的事情時，可以向誰求助，孩子也可以利用撥打113求助，會有社工給予溫暖協助。