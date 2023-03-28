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追查未成年女子陪酒遭性侵 北市警查獲11泰女來台陪酒

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市婦幼隊日前發現一名女子兩年前還是未成年時，在經紀公司安排下，到台北市中山區一間招待所陪酒時，遭客人性侵，警方25日前往經紀公司及招待所搜索，另發現招待所內有11名泰國籍女子陪酒，其中9女持觀光簽證來台，兩女是學生簽證。

警方指出，經營經紀公司是一對30餘歲的官姓姐妹花，從事經紀工作多年，目前經紀公司有男公關及女公關，警方從經紀公司帶回14人，官姓姐妹花等5人依妨害性自主、違反兒少法等罪嫌法辦。

經紀公司透過各類社群媒體張貼「低工時、高報酬」等廣告訊息，引誘被害人從事色情陪酒及性交易，因疫情影響，過去兩年轉與私人招待所及酒店合作，固定配送公關前往色情陪酒、性交易。

私人招待所位於中山區南京東路三段，警方25日深夜出擊，動員約50名警力，持搜索票及拘票前往經紀公司辦公室及私人招待所搜索，拘提官姓犯嫌等人到案，現場起獲員工名冊、帳冊、監視器、控台電腦12台、查扣現金新臺幣126萬元等贓證物。

被查獲的泰國女子，持觀光、學生簽證坐檯陪酒，明顯與來台目的不符，違反相關入出國及移民法令，當天偵訊後移送移民署台北市專勤隊處置。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市婦幼隊偵辦未成年女子陪酒遭性侵案件，前往經紀公司及招待所搜索，另發現招待所內有11名泰國籍女子陪酒，其中9女持觀光簽證來台，兩女是學生簽證。記者廖炳棋／翻攝
台北市婦幼隊偵辦未成年女子陪酒遭性侵案件，前往經紀公司及招待所搜索，另發現招待所內有11名泰國籍女子陪酒，其中9女持觀光簽證來台，兩女是學生簽證。記者廖炳棋／翻攝

移民署 性交易 泰國 未成年

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