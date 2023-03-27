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百萬「行動算命車」上性侵多名女性 六旬神棍被重判22年

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

洪添進以祭改為由，長期性侵多名女子，還將車輛改裝成「行動算命車」，方便在車上性侵女子，被新北地院依強制猥褻、強制性交、對未成年強制性交等罪定應執行刑22年。圖／聯合報系資料照
洪添進以祭改為由，長期性侵多名女子，還將車輛改裝成「行動算命車」，方便在車上性侵女子，被新北地院依強制猥褻、強制性交、對未成年強制性交等罪定應執行刑22年。圖／聯合報系資料照
67歲男子洪添進自稱命相師，假借替人改厄長期性侵多名女子，直到2020年他因準備性侵女子前中風才停止。事後女子接受學校輔導惡行被揭露，新北地方法院審酌洪男犯後否認、不被被害人所原諒，依強制猥褻罪、強制性交罪等罪定應執行22年有期徒刑。

檢警調查，洪添進為方便性侵，還自行改裝一輛百萬高級商用廂型車，在車上放置床褥與清洗身體的設備。2015年，洪男透過一名劉姓鋼琴教師認識大學生E女，以祭改為由性侵、猥褻E女，再透過E女介紹認識同學B女，向B女謊稱她的體內卡陰，在車上多次性侵。

B女雖然對於洪男的祭改感到不舒服，並向E女表示「我就是不喜歡他伸進去摸的感覺，很痛」等，更常講到一半就哭，但她仍未懷疑洪男，並將洪男介紹給當時僅就讀高中二年級的學妹A女；洪男故技重施，向A女稱「不接受宗教儀式，會變得很慘」，更利用A女母親為越南籍，向她稱「媽媽會回越南」。

A女為此惶恐，2016年底起接受洪男每週一次在車上「祭改」，洪男性侵A女後，還會利用車上清洗身體的設備沖洗A女下體，直至2020年3月6日，洪男在車上性侵A女時突然中風才停止。

同年5月，A女因身心受創向學校諮商事求助，整起案件才曝光，檢警介入調後發現還有一名C女，因祖母曾與洪添進交往認識，被洪男以「身後跟很多魔神仔，定期做法可以預防乳癌」等為由誆騙，在洪的住所脫光後被猥褻、侵犯得逞，C女因年幼不敢違背祖母，直到成年後立刻停止接受洪男「祭改」。

洪添進在偵查、庭審時，僅坦承有要女子脫光後，用朱砂筆畫胸部、心臟等部位，否認強制猥褻、強制性交。

合議庭認為，被害女子都是因失戀、生活出現困境等問題導致身心脆弱，才會被介紹給洪添進認識，而洪為滿足性慾，利用得癌症、被鬼跟等令人恐懼的怪力亂神之語，壓抑被害女子性自主決定能力，長期對被害女子猥褻、性侵，對女子人格尊嚴戕害甚鉅，留下難以磨滅陰影。

合議庭考量洪添進否認犯行，以及被害女子在庭上稱「我覺得要把被告關到死」、「不要再讓他出來性侵其他女生」、「希望判重一點」等，依強制猥褻、強制性交、成年人故意對未成年犯強制性交等罪，定應執行刑22年。

性侵 猥褻

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