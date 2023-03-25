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高中妹幫破處玩多P 全程錄影皮鞭打屁屁告性侵不起訴
一名17歲少女應曖昧對象邱姓男子要求，幫他同事楊姓男子「破處」，雙方約在另名同事謝男家中「上工」，邱男的其他同事等人也在，接續與少女發生性關係，還以鞭子助興錄影，少女事後發現影片外流怒告性侵，新北地檢署認為，影片中少女未見被強迫情事，還主動看鏡頭稱「我想看你的雞雞」，認為沒有違反意願，將相關人處分不起訴。
至於外流不雅影片部分，檢方調查，少女未成年，邱男仲又仲介賣淫，並與謝等人拍攝性愛影片，依違反兒少性剝削條例起訴6人。
檢方調查，少女應邱男要求，以兩千為費用替楊男「破處」，前年10月18日凌晨邱男騎車載著楊、少女到謝男家中，另有蔡姓、許姓等多人在場，由少女先與楊男、邱男發生性關係後，換謝姓、蔡姓等人與少女發生性關係，期間眾人不僅錄影，還拿黑色皮鞭打少女屁股助興。
事後影片輾轉被外流到社群軟體Instagram上，少女經友人告知才發現，怒向當天在場的人與外流影片者提告下藥性侵，但檢方發現影片中未見少女沒有昏沈無意識的情況，也不見被強迫發生性關係，甚至還會主動看鏡頭、並稱「那個鞭子真的很智障」、「先等一下，我想看你的雞雞」等語，不構成妨害性自主要件。
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