色男捷運手扶梯偷拍女底褲 手沒拿穩攝影機碰她大腿被發現

劉姓男子在捷運站看見女子身著熱褲，趁她搭乘手扶梯上樓時，將微型攝影機伸至女子熱褲的褲底空隙處，竊錄對方身體隱私。台北地院審理，依無故竊錄他人身體隱私部位罪判劉有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

2022年12月28日下午1時許，劉在捷運行天宮站內趁被害人於2號出口搭乘手扶梯上樓時，將微型攝影機伸到她所穿著熱褲的褲底空隙處，由下往上竊錄她的底褲、身體隱私部位。

劉拿攝影機不穩，不慎觸碰到對方大腿，被害人察覺報警，警察到場扣攝影設備，也撿到劉棄置在手扶梯旁的記憶卡，檢察官偵查，聲請簡易判決處刑，劉在法院審理時認罪。

判決書說，劉2022年5月曾在餐飲店內裝設微型監視器偷拍他人上廁所，遭法院判刑2月確定，10月易科罰金執行完畢，但未記取教訓，執行完畢不到半年繼續偷拍，完欠缺尊重他人隱私權的觀念。