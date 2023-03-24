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受害者控遭醫師下藥性侵 台大：公務相約非學校可受理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導

立法委員范雲今天和三位被害女性召開記者會，控訴國立台灣大學教授、台大醫院某醫師，過去多次藉了解商品之名，邀藥廠、金融界女性業務員聚餐，卻疑似下藥後性侵受害者，未料台大在接獲被害人申訴後卻拒絕處理。台大今天則表示，由於當事人曾向公司報備邀約為「公務相約」，因此台大性騷擾防治委員會認定，該案應回歸當事人雇主處理，並非台大可受理的範圍。

范雲今天上午召開記者會，三名被害女性現身說法，稱該名教授總是單獨約被害人到同一間居酒屋用餐，Ａ小姐、C小姐上廁所回來喝了飲品後隨即失去記憶，醒來時人已在汽車旅館，加害者就在身旁。

B小姐則表示，當時上廁所回來後，隔壁桌客人好心提醒，桌上紅酒疑似已經被下藥，隨即才藉機脫身。事後她曾向居酒屋調閱監視器，卻遭店家拒絕。

被害者A小姐指出，事發向台大醫院提出申訴，台大醫院移請台灣大學處理，台大性騷擾防治委員會受理調查後，卻又以被害者於案發當時正在執行職務而決議不受理，並告知「請向您雇主提出申訴」。

范雲則表示，台大發給受害者的公文上指出，受害者是於執行職務時遭到性侵，因此不能依照性騷擾防治法向加害者雇主申訴，而是應依性別工作平等法向自己的雇主申訴，但事件發生在下班期間，是否為「執行職務」，應蒐集更多資訊才能加以判斷，例如當天雇主是否給予加班費、聚餐餐費是由誰出等，但台大對於這些事實證據都未盡到調查之責。

台大今天則表示，當事人曾向公司報備該餐敘為「公務」相約，因此學校性騷擾防治委員會認定，該案應依性別工作平等法第13條處理，再依第12條第1項第1款及第3條第3款，應由僱用A女的雇主受理此案。代表該案不是台大可受理的範圍，既為不受理案件就不會有調查結果，也無需通知主管機關。

另外，台大也表示，去年收到A女申訴的相關檢舉案件後，即送校內性騷擾防治委員會、教評會審理，是否暫時停聘靜候調查，台大皆以現行法律進行相關調查與處置，若當事人循司法救濟後，經司法機關判定台大教師涉有犯罪確定，台大即會依教師法相關規定辦理。

立法委員范雲（左一）和三位被害女性召開記者會，控訴國立台灣大學教授、台大醫院某醫師，邀約藥廠、金融界女性業務員聚餐，卻疑似下藥後性侵受害者。圖／范雲辦公室提供
立法委員范雲（左一）和三位被害女性召開記者會，控訴國立台灣大學教授、台大醫院某醫師，邀約藥廠、金融界女性業務員聚餐，卻疑似下藥後性侵受害者。圖／范雲辦公室提供

台大醫院 性騷擾 范雲

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