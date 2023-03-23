對女同學下藥讓男友性侵、惡女鑑定時竟想裝白癡 這對情侶被判7年刑

女子謝家宜和男友林亦龍合謀，騙昔日高職女同學吞服安眠藥，女同學昏睡時，林在被害女子胯下褲子弄破一個洞，再以手指性侵。基隆地方法院認定謝女和林設局性侵，依以藥劑強制性交罪各判兩人7年徒刑。台灣高等法院今駁回這對情侶上訴。

謝家宜、林亦龍和被害人曾是同所高職學生，兩名女子同班，林讀隔壁班。畢業後數年，林和謝女交往。2020年7月24日，謝女約被害人見面，林不久也到場。

謝女因睡眠障礙，在身心精神科診所取得安眠藥。3人會合後，上午10點左右進入超商，謝女拿出事先放進2顆安眠藥的維他命C口含錠包裝盒，謝女先和林各吃1顆維他命C口含錠取信被害人，再取出安眠藥給她。

3人步出超商後，被害人覺得錠劑難吃，途中偷偷吐掉。抵達林的住處後，謝家宜提議到房間雙人床上玩牌，她見安眠藥未生效，中午又將維他命包裝盒內的另1顆安眠藥交給被害人，哄騙喝水吞服。

被害人吞下後不久，因藥效發作昏睡，林亦龍乘機在她胯下的褲子弄破一個洞。被害人後來恢復一點意識，但身體無法動彈，她知道衣褲都還穿著，但感覺有東西插入她的陰道，左右移動，之後感覺有稠稠的東西放到嘴巴，並聽到謝女說「你不要太過分」。

被害人當天下午2點50分左右起身，隨即到廁所漱口，並傳訊給兩名女性友人求助。她因不知如何藉故離開，又隨林和謝女到火鍋店用餐。被害人的2名友人下午4點40多分到火鍋店，帶她一起離開，當晚驗傷、報案。

檢警查出，被害人外陰部棉棒、陰道深部棉棒，檢出男性Y染色體DNA-STR型別與林男型別相符，認定林亦龍自外褲褲襠破洞處以手指侵入外陰部及陰道深部，依妨害性自主罪嫌起訴林和謝女。

基隆地院認為，謝家宜哄騙被害人服用安眠藥後，將她帶往林亦龍住處，藥效發作後又直接讓她躺在床上休息，未再與林討論，可見事先已有謀議。謝女見林把手指進入被害人嘴巴，才說「你不要太過分」，明顯有意讓林性侵陷入昏睡的被害人。謝女目睹林侵害被害人，還提議去用餐，被害人清醒後詢問「褲子破洞」一事，謝女竟說「可能是妳原本就有破洞」，一審認定兩人合謀、合作。