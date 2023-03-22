女室內設計師監工 慘遭7旬色業主掀衣問罩杯摸胸
70多歲梁姓老翁，因兒子出資裝修房子，2021年間認識年輕女室內設計師，竟色慾薰心問女設計師內衣是否穿36C，要送她一套當監工禮物，在住宅案場掀開衣服看內衣後扣又抓胸猥褻，士林地法院認定老翁犯強制猥褻罪，判處有期徒刑10月。
老翁辯稱，女設計師因住宅設計案壓力很大，流汗衣服濕了，之前都有請她吃飯，這次才會問內衣尺寸要送衣服，掀開衣服看尺寸，只有輕輕擁抱、按摩拍肩膀，否認抓胸強制猥褻。
女設計師稱，當天下午2點多，老翁在案場，冷氣廠商因材料不足先離開，拆除師傅在儲藏室打鑿很多粉塵，噪音很大，她坐在陽台外推處等師傅拆完，老翁就靠近她不顧她拒絕，強行按左肩幾秒，問內衣是不是穿36C，要送一套內衣當監工禮物。
女設計師回想，因拒絕來不及反應，就被碰內衣釦子，嚇到離開陽台，突然被老翁抱住隔衣服抓胸，她走到站在有師父的儲藏室，老翁竟掀衣服要拍內衣，還說「不是拍前面沒關係」她趕緊躲到有師傅在的儲藏室，後續因為聯繫廠商走到臥室，老翁衝進來靠近說，很喜歡她可以親嗎，因為很害怕急著離開才回答「我只給你一個友情的擁抱」抱他1秒就退開，跑回拆除師傅在的那裡。
判決指出，拆除師傅的老闆後來到場，女設計師請求載她離開案場，並在車上大哭「遇到可怕的事」老闆證稱，當下不好意思問細節，但有問是誰，女設計師有回答那個老先生。當天女設計師有跟拆除師傅說能否待在他旁邊，師傅有回拆東西有危險教他小心，不要妨害工作。
案發後，女設計師原本擔心若追究就無法完工，公司會拿不到工程款，但最後仍報案提告，送驗當天穿的長袖上衣，在上胸處檢驗出與老翁有父系血緣關係DNA。
合議庭認為，雙方僅設計師與業主關係，無親密私誼，且年齡差距大，女設計師應不至於同意老翁按摩肩膀肩脥等敏感部位，不採信老翁辯詞，認定老翁犯強制猥褻罪，經審酌老翁為逞性慾，強行對女設計師按摩肩膀1次，掀衣看內衣後扣環2次，環抱身體抓胸2次，強行靠近擁抱身體1次，為接續犯論一罪，犯後飾詞狡辯否認犯行無悔意，未取得原諒和解，判處有期徒刑10月。可上訴。
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