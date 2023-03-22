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他2度下藥迷姦女網友都沒成功 賠了45萬元判了4年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

冉姓男子買迷藥約女網友去夜店，在咖啡中摻入藥劑想著手性侵，幸被害女網友驚覺逃離；冉反覆下藥陷害另名女網友，還強脫對方衣物要拍性愛影片，女網友也掙脫逃跑，台北地方法院審理，判冉有期徒刑4年6月。可上訴。

法官是依「以藥劑強制性交未遂罪」判冉有期徒刑3年10月，依「以藥劑及對被害人錄影強制性交未遂罪」判冉有期徒刑3年8月，訂一應執行刑。

2022年7月9日、8月21日，冉向人購入含「東莨菪鹼」成分的藥劑，自行服用後得知藥劑使人昏沉，起意作案。

2022年9月15日晚間6時，冉與在交友軟體結識的女子相約夜店，在事先購買的星巴克中摻入藥劑，用餐時交給對方飲用，對方因藥力發作昏沉、無力，冉晚間8時藉口找朋友將被害人帶到商旅，強行拉她入房，被害人掙扎反抗，伺機逃離。

2022年9月18日晚間7時，冉約另名女網友見面，也帶她到夜店，如法炮製在飲料中下藥，藉口再帶對方到商旅。

檢方指控，被害人進入商旅癱軟躺上床，冉打開手機錄影功能，鏡頭正對被害人，另脫下自身內、外褲趴在她的身上，解開她褲頭，被害人意識恍惚，但反應未喪失，扭動身體掙脫掌控，向警方報案。

判決指出，冉為滿足私慾，購入藥劑，迷昏2名女網友，不顧她們的健康，將藥劑摻入飲料給她們飲用，想強制性交，幸2名女網友察覺有異，抵抗逃離，但冉造成2名被害人重大傷害。

判決說，冉犯後與其中一名女子調解，給付45萬元賠償金，雖一再表示有意賠錢給另一名女子，但未獲同意，依法判刑。

冉姓男子買迷藥約女網友去夜店，在咖啡中摻入藥劑想著手性侵，幸被害女網友驚覺逃離；冉反覆下藥陷害另名女網友，還強脫對方衣物要拍性愛影片，女網友也掙脫逃跑，台北地方法院審理，判冉有期徒刑4年6月。圖／本報資料照片
冉姓男子買迷藥約女網友去夜店，在咖啡中摻入藥劑想著手性侵，幸被害女網友驚覺逃離；冉反覆下藥陷害另名女網友，還強脫對方衣物要拍性愛影片，女網友也掙脫逃跑，台北地方法院審理，判冉有期徒刑4年6月。圖／本報資料照片

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