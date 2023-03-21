狼主管見女下屬喝太醉 大膽搓胸猥褻還想硬上

台中1名公司男主管和同事聚餐後，見女下屬酒醉整個人癱軟、意識不清，竟起色心搓揉她胸部、下體，拉手摸自己生殖器，還企圖性侵，對方閃躲才沒成功；法院認為，男子身為主管朝女員工下手戕害她身心，考量他坦承、調解成立，依乘機性交未遂罪判他1年8月，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，男子去年3月9日和多名同事聚餐，席間女下屬喝了不少酒整個人幾乎醉倒，他竟趁著其他同事開車載回公司時，見女子癱軟無力、意識不清，手伸進她內褲摸下體，還拉她抓自己生殖器，甚至嘗試用手指性侵。

女下屬閃躲，男子轉而搓揉她胸部5分鐘才停手，後來公司接獲女員工提出職場性騷擾申訴，女子也向警方報案。

法院審理時，男子坦承不諱，並和女員工、其他職員證詞大致相符，另有男子事後立道歉書、職場性騷申訴調查及女子身心診斷證明可佐。

法院審酌，男子身為女員工主管，竟為了滿足一己私慾，漠視女子性自主權企圖乘機性交，造成女子嚴重身心受創，更對人際關係信任產生嚴重懷疑，心中留下難以磨滅陰影。

法院考量男子犯後坦承，已經和女子調解成立，無不良前科等，依乘機性交未遂罪判他1年8月，緩刑5年，期間交付保護管束，並應接受法治教育4場。

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