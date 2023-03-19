台中南屯居酒屋老闆涉性侵女客 一審無罪二審逆轉改判

台中市陳姓男子已婚，在南屯區經營居酒屋，前年間一名妙齡女子約多名網友在該店聚會，因女子喝醉神智不清，陳以護送女子為由，再與其他多人前往一家汽車旅館休息，期間陳再趁帶女子另開房間休息時，涉嫌性侵，一審認定女子酒醒後反應與遭性侵狀況有別判無罪，二審則認定陳有乘機性侵的犯行，判3年10月。

判決指出，陳姓男子是南屯區永春東一路一家居酒屋的店長，前年8月29日凌晨1時許，24歲女子與3名網友一起到陳的居酒屋喝酒，一行人喝到凌晨5時許才結束，不過女子因已酒醉，神智不清，陳以護送女子為由，與女子的朋友一起前往一家汽車旅館的房間內。

陳與女子朋友等人，繼續在汽車旅館房間內聊天，不過因女子的一名友人懷孕，因女子發酒瘋亂叫亂踢，就有朋友提議，是否要另開房間，女子點頭回應「嗯」後，由陳帶女子前往另間房間，但陳涉嫌在房間內，趁女子酒醉意識不清時性侵得逞。

女子酒醒後指控陳男涉嫌性侵，但陳男否認，辯稱女子主動抱他、親他，還撫摸他的下體，最後兩人發生性關係後，女子還自行沖洗後，由他送女子返回住家樓下後，女子自行下車步行返家。

女子的朋友也作證，案發後詢問女子是否喝醉時，女子有回應沒有喝醉，只是想看陳男是否會對她幹嘛，也描述案發當天，女子在居酒屋時，雖有自主移動能力，但有些「踉蹌」，而到汽車旅館時，已有言語不清、有時亂叫、在床上翻滾、抱著坐在床上的陳男等行為。

一審時，以女子對於證詞前後描述不一、有自相矛盾狀況，認為與常情有違背，認定全案事證不足，判陳無罪。

不過二審卻認定，根據證人證詞，女子被陳男帶回另間房間時，雖然有意識，但已達酒醉到意識不清，身體不受控制等情況，而且也與陳發生性行為，而且女子證詞前後不一，或因記憶淡忘、或事後迴護被告、或因其他事由所致，應由法院自由心證斟酌何者與事實相符，不能以女子證詞矛盾，就認定證詞全部不可採信。

二審審酌，雖然女子證詞有瑕疵，但是仍不影響陳男在趁女子酒醉後性侵的事實，不採信陳男辯詞，撤銷一審判決，改依乘機性交罪，判刑3年10月，可上訴。

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