爆乳女郎「純純惹人愛」 高雄SPA店暗藏春色被警抄了

高雄前金區一處隱身在商辦大樓內的SPA按摩店，暗藏春色，以爆乳女郎「純純惹人愛」的海報吸客，轄區警方喬裝嫖客前往查緝，當場查獲台籍女子賣淫，另有2名以觀光名義來台的泰籍女子候客，警方將媒介的賴姓負責人及3名女服務生帶回查辦。

新興警分局警方日前接獲檢舉，指前金區七賢二路一棟商辦大樓內疑似有違法從事色情性交易情事，警方暗中探查蒐證，發現該處是SPA按摩店，以爆乳女郎「純純惹人愛」、「清純小可愛」的海報吸客，對外攬客，交易費1800元至2500元不等代價。

警方見蒐證時機成熟，16日晚上9時許，喬裝嫖客進入，和20歲台籍羅姓女子談妥2500元全套性交易，雙方進入房間，羅女脫衣後，警方表明身分，羅女錯愕被活逮。

警方裡應外合，衝入搜索，當場查獲媒介的36歲賴姓負責人、2名在候客、分別為31歲、33歲的泰籍女子，現場查扣不法的營業所得6700元。

警方調查，賴男以通訊軟體聯繫媒介女服務生，和男客從事性交易，每次收費幣約1800元至2500元不等代價，賴從中抽取600元至800元媒介費；警方查出其中2名泰女，以觀光名義來台，卻從事賣淫，懷疑幕後有人蛇集團操控。