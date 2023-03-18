快訊

緩解肩頸痠痛、有助骨盆正位 日常就能做到的2招簡易瑜珈伸展

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／年輕泰籍應召集團台南多處社區服務 警逮10人送辦

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市黃姓男子與同夥3人招募4名20歲出頭泰國女子、組成色情應召集團在台南市各地從事性交易，打著美貌小姐以及服務內容，不到兩個月就打響口碑，每次「全套」服務收費3500元不等，在安南區服務的小姐業績最好，每天有10多人上門，月營業額破百萬。永康分局員警多日跟監後一舉查獲，黃姓主嫌等4人依組織犯罪防制條例、人口販運防制法、刑法妨害風化罪嫌送辦，現場兩名嫖客社維法裁處。

永康警方日前獲報有應召站集團入侵社區大樓，外籍女子在大樓套房從事性交易，調查果然出入人員複雜，且確有性交易，追查後發現「嫖客好康逗相報」、性交易地點除在地永康還遍及東區、北區、安南區及新市區等地。確認營業處所後日前一舉查獲3名共犯、應召站小姐及男客2人，黃姓犯嫌卻不知去向，後來才知他因確診新冠肺炎「自我隔離」，隔離期滿昨天一併送辦。4名泰籍女子移請移民署收容等待遣返。

警方調查，4名犯嫌有負責小姐監護、有外務工作、有載送小姐馬伕等分工細膩，經查該應召集團透過網站及通訊軟體招攬客人，張貼腥羶色等引人遐想小姐圖片及服務內容吸客，除全套性交易，有「特殊取向」的還可加價服務。

警方表示，4名應召20多歲泰國女子都是持觀光簽證，其中2人已逾居留期限、但另一人才來第二天接第一名客人就被查獲，情緒低落，警方還找來精通泰語人員安撫「不需擔心權益受損」。

永康分局長甘炎民表示，警方將「持續運用社區警政治理理念，串聯業者、仲介、房東及社區、團體等建立雙向溝通機制」，防範潛藏民宅、社區大樓、辦公場所各類犯罪。色情應召集團常利用旅賓館、社區大樓及日租套房等隱蔽特性，設置為性交易地點，再招募持觀光簽證、逃逸等外籍女子，常以她們「語言不通、地點不識、難以求援」以債務、監視、威脅、利誘等手段逼迫從事性交易，已涉及人口販運，警方將持續嚴厲取締。

年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝
年輕泰籍應召集團台南多處社區服務，警方查獲8名成員送辦。記者周宗禎／翻攝

性交易 套房 隔離

延伸閱讀

人夫嫖妓暈船遭掏空數百萬元 小三傳訊「破壞家庭好有快感」下場慘了

影／台南女警慶祝不一樣的婦女節 學專業彩妝增添自信

機車騎士沒戴安全帽當面闖紅燈 台南警不開單「還被表揚」

警員熱愛重訓孔武有力 一腳踹開房門及時搶救少女

相關新聞

影／年輕泰籍應召集團台南多處社區服務 警逮10人送辦

台南市黃姓男子與同夥3人招募4名20歲出頭泰國女子、組成色情應召集團在台南市各地從事性交易，打著美貌小姐以及服務內容，不...

體育老師摸男學生鳥、捏乳頭 校方解聘、終身不得為師

南投某國中高姓體育老師擔任班導期間，多次摸男童學生殖器、乳頭，校方接獲檢舉成立性平會調查屬實予以解聘，且終身不得聘任教師...

又摸又抱 一句「我真的不喜歡」男子這下虧大了

新北市王姓男子前年邀請心儀女子回家吃飯，酒足飯飽後，一時性起，不顧女子明言「我真的不喜歡」拒絕，仍對女子又摸又抱，因雙方...

輕熟女和七旬老翁上床 小鮮肉男友討封口費反被押走

台北市萬華區日前發生妨害自由案件，25歲蔡姓男子的35歲女友，和69歲李姓老翁上床，蔡男知道後，向老翁要求封口費；老翁認...

汽修工下藥迷昏女業務 鹹豬手襲背、頭埋大腿狂磨蹭

台中林姓汽修工人得知1名女業務找他處理共同朋友債務，竟趁2人獨處時偷在礦泉水摻鎮定劑迷昏她，並假藉擦藥亂摸她背、頭埋雙腿...

國一女找姑姑男友幫擦藥 舔胸猥褻 賠70萬免關

新北市從事保險業鄧姓男子前年替女友的13歲姪女擦藥時，竟克制不住內心性慾，乘機撫摸並舔胸猥褻，新北地院考量鄧男並無前科，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦