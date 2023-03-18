影／年輕泰籍應召集團台南多處社區服務 警逮10人送辦
台南市黃姓男子與同夥3人招募4名20歲出頭泰國女子、組成色情應召集團在台南市各地從事性交易，打著美貌小姐以及服務內容，不到兩個月就打響口碑，每次「全套」服務收費3500元不等，在安南區服務的小姐業績最好，每天有10多人上門，月營業額破百萬。永康分局員警多日跟監後一舉查獲，黃姓主嫌等4人依組織犯罪防制條例、人口販運防制法、刑法妨害風化罪嫌送辦，現場兩名嫖客社維法裁處。
永康警方日前獲報有應召站集團入侵社區大樓，外籍女子在大樓套房從事性交易，調查果然出入人員複雜，且確有性交易，追查後發現「嫖客好康逗相報」、性交易地點除在地永康還遍及東區、北區、安南區及新市區等地。確認營業處所後日前一舉查獲3名共犯、應召站小姐及男客2人，黃姓犯嫌卻不知去向，後來才知他因確診新冠肺炎「自我隔離」，隔離期滿昨天一併送辦。4名泰籍女子移請移民署收容等待遣返。
警方調查，4名犯嫌有負責小姐監護、有外務工作、有載送小姐馬伕等分工細膩，經查該應召集團透過網站及通訊軟體招攬客人，張貼腥羶色等引人遐想小姐圖片及服務內容吸客，除全套性交易，有「特殊取向」的還可加價服務。
警方表示，4名應召20多歲泰國女子都是持觀光簽證，其中2人已逾居留期限、但另一人才來第二天接第一名客人就被查獲，情緒低落，警方還找來精通泰語人員安撫「不需擔心權益受損」。
永康分局長甘炎民表示，警方將「持續運用社區警政治理理念，串聯業者、仲介、房東及社區、團體等建立雙向溝通機制」，防範潛藏民宅、社區大樓、辦公場所各類犯罪。色情應召集團常利用旅賓館、社區大樓及日租套房等隱蔽特性，設置為性交易地點，再招募持觀光簽證、逃逸等外籍女子，常以她們「語言不通、地點不識、難以求援」以債務、監視、威脅、利誘等手段逼迫從事性交易，已涉及人口販運，警方將持續嚴厲取締。
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