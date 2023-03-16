27年婚姻不敵丈夫愛慕國小同學 妻臉書揭學姐德性慘遭判刑

已婚的銀行曾姓女協理介入韓姓高中同學婚姻，韓妻不滿「學姐」破壞家庭，在臉書寫下「分裂破壞別人家庭，無視別人妻子兒女存在，也讓無辜之丈夫戴綠帽多年」等文字，點出曾女家世、工作和財力，曾女提告，韓妻遭起訴。桃園地方法院依個人資料保護法判韓妻6月徒刑，得易科罰金，台灣高等法院減為4月得易科罰金之刑。

結婚27年的韓姓夫妻已於2021年11月離婚，韓妻也對侵害配偶權的曾姓學姐提損害賠償訴訟，高院民事庭判曾女須賠償50萬元。曾女也以韓妻違反個資法求償，桃園地院民事庭判韓妻賠償10萬元。

曾姓女協理和韓姓男子從國小到高中都讀同一間學校，韓妻則是學妹。韓妻在2019、2020年間在臉書上陸續寫下「分裂別人家庭，無視別人妻子兒女」「和某位先生在楊梅上班時間搞婚外情多年」「夫酒後吐真言，且回答『做愛沒幾次』」等字句，且告訴朋友第三者在哪上班，並批評對方「很虛假會演戲」。

曾女認為韓妻書寫的內容「無關公益、僅涉私德」，且讓她的身分曝光，是非法利用她的個資、貶損他的名譽，因此提告。

韓妻則表示她把臉書、網路當成生活日記，記錄點點滴滴，她發現曾姓學姐和丈夫在2004年就有聯絡，還在臉書上曖昧對話，她寫下的這些話都是真的。

桃園地院認為韓妻寫出曾女讀過哪些學校、年薪幾百萬、上班分行在哪兒，可以識別出曾女是誰，且又說對方「搞婚外情」，損害曾女隱私權，讓曾女接受公審不能免責。桃院認定韓妻違反個資法、刑法散布文字誹謗罪，應從非公務機關非法利用個人資料罪處斷，判6月得易科罰金之刑。

韓妻就量刑上訴，並訴苦當時她很無助，有嚴重憂鬱症，她現在沒有工作、生活困苦，希望法官從輕量刑。高院審理時，連檢察官都表示事件起因是因為曾女介入被告婚姻，雖然婚姻問題夫妻都有責任，但建議合議庭從寬處理；合議庭依多數犯罪責任遞減原則，改判韓妻4月徒刑。