14歲少女控喫毒癱軟 男友扶著她讓2同事性侵 主嫌逆轉無罪

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聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

余姓男子邀朋友到汽車旅館開毒趴，林姓少年邀14歲的女友前來，她喝下一杯毒咖啡、再乾吞一包咖啡粉後，隨即全身癱軟、意識模糊地跌坐浴缸。余和另名陳姓少年性侵得逞，林姓男友還扶著女友讓兩人侵犯。桃園地院依對少年犯乘機性交罪判余4年8月徒刑，但台灣高等法院認為女方說詞反覆、證據不足，今撤銷原判決，改判余無罪。

陳姓、林姓共犯（現年20歲）由桃院少年法庭裁定交付保護管束。

余姓男子2020年4月25日凌晨3點多，邀約同事林姓少年、陳姓少年到桃園市大園區一家汽車旅館開毒趴，兩人同日上午6點24分抵達，一同服用余所提供的毒咖啡包。

林姓少年打電話給3人的同事、當時年僅14歲的女國中生，問「要不要出去嗨」，女學生答應後赴約。這時房內又來了兩名身分不詳的余姓男子友人，女學生先喝下一杯余泡好的毒咖啡，隨後又在不詳男子勸說下乾吞一包毒咖啡粉。

女學生施用後暈眩，全身癱軟、意識混亂，恍惚間走進浴室。浴室內的余、林、陳被控色心大起，余、林分別扶著女學生，而陳則伸手脫下她褲子、由後方性侵得逞，再將她抱至洗手台上，從正面性侵。陳完事後，再和林扶著女學生，讓余也從後方性侵。

余到案後否認乘機性交，辯稱不知道女方年齡，沒提供毒品咖啡包給她使用，從頭到尾都沒有身體上的觸碰，絕無性交，桃院不採信他的說詞。

女學生聲稱，她施用完毒咖啡後開始很焦慮，去浴室還跌進浴缸裡，林姓男友將她拉起，這時余卻從她身後性侵，接下來有意識的時候，就是發現自己坐在洗手台上，不知道是誰把她抬上去的。女學說，陳從正面性侵她，再後來發生何事她沒印象，當時的狀況無法掙扎。案發後約一星期，女學生告知學校輔導老師，學校通報警方。

桃院批余姓男子為了私慾，造成女學生身心難以磨滅的傷害，犯後還飾詞狡辯、未認錯或賠償，判4年8月儆懲。但案件上訴二審後，高院今改判余無罪。

據了解，女學生事隔一陣子才驗傷，性侵證據難採證，且女學生在警詢、偵查和審判時的說詞不一，也無法說明是遭誰性侵，檢察官的舉證積極證據不足，二審結果逆轉。

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余姓男子邀朋友到汽車旅館開毒趴，卻和林姓、陳姓少年聯手性侵癱軟的14歲少女，一審依對少年犯乘機性交罪判余4年8月徒刑，台灣高等法院今撤銷原判決，改判余無罪。記者王宏舜／攝影
余姓男子邀朋友到汽車旅館開毒趴，卻和林姓、陳姓少年聯手性侵癱軟的14歲少女，一審依對少年犯乘機性交罪判余4年8月徒刑，台灣高等法院今撤銷原判決，改判余無罪。記者王宏舜／攝影

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