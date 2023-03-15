兄弟下藥性侵少女 丟包酒店害她被母親誤會「當傳播」

郭姓男子用交友軟體約16歲少女出來唱歌，郭男和胞兄會合後，在包廂內企圖餵少女喝毒咖啡，少女拒絕後兄弟倆卻偷偷下藥，少女誤食陷入昏迷，被郭姓兄弟趁機性侵，還將少女丟包在酒店休息室，害少女母親以為女兒在做傳播，檢警調查時，兄弟不配合解鎖手機，檢方認為兩人有滅證之虞向法院聲押獲准。

檢警調查，本月8日深夜，郭姓男以透過交友軟體「探探」認識少女，郭男約少女出來唱歌後，和胞兄及另兩名友人到KTV歡唱，後來郭男拿出一包毒咖啡，問少女想不想要喝，少女拒絕後，郭男卻趁少女離座時，在飲料裡偷偷下藥。

少女回座椅後，喝下摻有毒咖啡的飲料，整個人昏昏沉沉，在旁的兄弟檔見藥效發作，趁機伸出狼爪，還拍下少女在包廂內衣衫不整的裸照。

歡唱結束後，郭姓兄弟轉到新興區一家酒店續攤，將昏沉的少女「丟包」在酒店的休息室，等到藥效退去後，少女驚覺自己身處酒店，懷疑遭郭男等人下藥性侵，回家後向母親告狀。

少女母親追問兩人「是不是點傳播妹點到她女兒？」但郭姓兄弟否認有叫傳播妹，稱與少女是在交友軟體上認識，否認有下藥性侵少女，稱是喝醉酒才背她離開KTV，帶到酒店休息室等到她清醒，但兩人說法惹毛少女母親，報警對兩人提告。