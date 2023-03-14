金牌體操教練性侵女學員被關2周病死 相驗結果出爐

高雄梁姓金牌體操男教練因性侵、猥褻未成年女選手，引爆台版「＃Me too」運動，遭法院判刑6年10個月定讞；梁男入監服刑兩周，卻因病死亡；今檢方安排解剖，初步排除遭外力介入，屬因病死亡。對此，梁家屬也沒表示任何意見。

今天下午解剖梁男家屬在獄方人員陪同下，低調現身；經法醫解剖，初了解，死因為慢性疾病引起敗血症，導致多重器官衰竭，依目前跡證屬因病死亡，但確切結果仍待正式解剖報告，身上並無其他外傷，排除外力造成。對此，關於死因家屬也沒表示任何意見。

獄方表示，獄中常有身體狀況較差的受刑人或羈押被告，但獄方對衛生醫療特別重視，也有按照醫囑來照料。

2017年底「＃Me too」運動在全球延燒，隔年台灣有一名女學生，在臉書社團匿名貼文，控訴長期遭體操教練梁男性侵，引爆台版「＃Me too」運動，後來有4名受害者鼓起勇氣出面指控，去年高雄地方法院審理後，將梁男判6年10個月定讞。

梁男今年2月23日入監服刑，當時有掌握梁患有慢性病及臀部外傷等舊疾，但生活上都能自理，經健康檢查後認為可收監執行，未料24日發現他身體指數如血氧、血壓出現異樣，獄方為求慎重，將人送往監獄觀察療養的舍房。

該病舍為4人房，還有其他獄友，梁男受刑期間，還曾在一周內2度到獄內門診醫師看診。直到3月8日，同房獄友反應，梁男精神萎靡，食慾不佳，血壓驟降，又轉大型療養房，做進一步心電圖觀察，當天下午4時許，獄內醫師評估後，認有必要送外部大型醫院治療，便緊急轉往國軍左營醫院。