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恐怖UBER司機約「看夜景」 印尼籍女學生慘遭載上山性侵

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中曾姓UBER司機深夜載印尼籍女學生回校時，搭訕要求「陪看夜景」載往偏僻山區，女子擔心遭殺害不敢逃跑，卻在車上慘遭曾跨坐、硬上，開庭陳述一度痛哭失聲，曾全面否認還，但法院比對證詞、女子右耳採到他DNA等，認定曾犯行明確，依加重強制性交罪判他7年6月，可上訴。

檢警調查，曾男2021年9月15日到深夜1點多載女子原預計到某大學下車，曾見她單獨又是外國人，就攀談問她「有上山看過夜景嗎？」「可以陪我一下嗎」、「我等下送妳去學校，陪我一下大概5分鐘」，女子害怕遭拒回不了學校只能勉強答應。

但曾卻越開越偏僻，到山頂就要求她下車一起看夜景，因現場昏暗女子孤立無援身怕遭殺害，全程只能照曾要求上下車，曾卻突然在車內跨坐至女子身上朝她強吻、硬上，對方奮力反抗出腳踢踹，並邊大喊「不要，我要回去了」，慘遭遇害後曾才送她回學校。

審理時，曾男否認犯行，其辯護人稱，女子在車內並無不能跟男友求救情形，手機沒被限制使用，且經驗傷她身上也無挫傷，爭執女子稱在車上遭跨坐、摔到後座等說法，且下體也未採集到曾男DNA，還說曾男面臨審判每天以淚洗面，女子拍拍屁股走人，留曾在台面臨7年以上重罪。

女子證稱，遇害後本來不想通報因為怕麻煩，回家覺得很噁心就馬上洗掉等，法院勘驗女子歷次證詞，發現她就性侵對話、過程情節前後說法一致，並無明顯瑕疵，當天還是和男友約會後要回學校，怎會一搭上陌生的UBER後就答應去看夜景，甚至同意發生親密關係。

法院也認為，女子到校一下車就馬上打給男友告知遭性侵一事，男友也說，凌晨3點接到女友電話，她邊走邊哭，一直重複說那個司機侵害她，他趕過去時見女友發抖、後退，認為身心可能受創傷，另檢警也在女子右耳採集到曾的DNA，不採信曾辯詞。

法院審酌，曾利用開UBER載女子時朝她硬上，且是藉駕駛供公眾運輸交通工具機會犯之，對社會危害甚巨，犯後否認也未賠償和解，依利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪，判曾男7年6月。

曾姓UBER司機趁深夜載印尼女學生時，竟開到偏僻山區性侵，法院依架仲強制性交罪判他7年6月。示意圖／ingimage
曾姓UBER司機趁深夜載印尼女學生時，竟開到偏僻山區性侵，法院依架仲強制性交罪判他7年6月。示意圖／ingimage

DNA 女友 Uber

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