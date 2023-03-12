正妹遭性侵崩潰逃離 調酒師遭重判竟扯她要送精神鑑定

賴姓調酒師在PUB搭訕一名18歲女子，並帶往附近巷弄擁吻、口交，想進一步發生性行為卻被女方推拒，他並未罷手，反而性侵得逞，被法院依強制性交罪判刑3年2月定讞，賴男不服提再審，主張法院未將女方送精神醫學鑑定，有重新調查必要，但法院審理後認為，女方安全褲留在現場，跑回PUB大哭，應是性侵導致，無鑑定必要，駁回賴聲請。

2020年8月7日凌晨2時許，賴男在高雄某PUB搭訕這名女子，兩人先到店外騎樓接吻、愛撫，他又將女子帶往附近巷弄，由對方替他口交，但他想進一步脫掉女子衣服發生性行為時，女子拒絕並想離開現場。

沒料賴卻徒手抓住女子，阻止她離開，接著強行脫掉女子的連身洋裝、內褲，性侵得逞，女方遭侵犯後，奮力掙脫，全身只穿內衣褲，手裡抱著洋裝逃回PUB，安全褲則留在暗巷裡，看到在PUB的友人後隨即蹲地崩潰痛哭，由好友陪同報警處理。

經驗傷後，女方下體陰部有約2公分撕裂傷，檢警調查時，賴男供稱他只有和女方接吻、愛撫和口交，但對方說不想要下一步後，他就任由對方離去，沒有強制對方留下來。

但女方反駁，稱當天會願意幫賴口交是因為喝醉了，但她不願意和賴發生性行為，當下就有明確拒絕賴男，沒想到對方竟會脫掉她的洋裝，最後癱坐地上，賴卻還想要硬上，我當時的想法是口交可以，性交不行。

法院審理時，法官綜合女方友人等人證詞及安管人員說法，認定賴當時在暗巷裡霸王硬上弓，不採信賴男說法，一、二審均依強制性交罪判賴3年2月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

賴男不服提再審，主張女方會陰部雖有2公分撕裂傷，但他請台灣外傷醫學會鑑定後，發現女方陰部撕裂傷的潛在成因多端，若無法判斷陰部撕裂的成因，怎能就斷言女方的下體傷勢是他造成？

另外，法院審理時，都未將女方送精神鑑定，僅憑警方密錄器影片、證人陳述，就認定案發當時的情緒反應是遭人性侵造成，欠缺醫學知識的專業判斷，有補行調查必要。

高雄高分院審理時，法官認為，台灣外傷醫學會的函文雖稱「只要足夠的力量施於皮膚或黏膜表面即可以形成撕裂傷」、「性行為、他人外力拉扯、多次摩擦、較鋒利指甲等皆有可能」，但女方陰部傷口是「新傷」，且性行為是常見原因，與當時女方掙扎導致撕裂的指控，並無互相牴觸之處。