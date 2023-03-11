變態男噴精內著衣物要少女穿回 犯猥褻罪判執行4年6月

嘉義縣賴姓男子自稱乩童涉嫌假借神意要求少女遵照指示脫褪衣物讓他猥褻，變態地射精在內衣褲後要求少女穿回，並偷拍少女沐浴以滿足個人情慾；少女在家人陪同下報警，檢方偵查起訴。嘉義地院依犯強制猥褻罪4罪及使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪判刑，數罪俱罰應執行有期徒刑4年6月。可上訴。

賴男在2020年經由陳姓少年結識未成年少女，同年1月間邀陳姓、羅姓及少女等人到嘉義縣住處神明廳恫稱「我是乩身要聽話脫衣服，否則出去會被車撞死。我朋友不聽我的話就被車撞死，這都是神明的意思」，少女因對鬼神信仰及未知神秘力量的恐懼，不敢反抗，聽從指示將上衣及內衣褪去，任由賴男撫摸胸部，強制猥褻得逞。2月至5月間帶往房間以同樣手法涉嫌猥褻摸胸；於浴室摸胸、磨蹭生殖器官射精猥褻。有次射精在少女內衣、內褲上，變態地要求少女穿著沾有精液的內衣、內褲涉嫌猥褻。又趁少女在沐浴時涉嫌利用通訊軟體視訊，在少女不知情下拍攝裸體沐浴的猥褻影像。