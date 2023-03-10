裝針孔拍到少年借廁所手淫 屋主辯詞超瞎慘遭重判

高雄林姓男子在自家廁所裝針孔攝影機，意外拍到一名少年借廁所在裡面打手槍，林男發現不但沒刪除卻存入電腦。事後其他人被發現被偷拍報警，警循線逮人查扣電腦此事曝光；林男在法庭上喊冤，廁所是上廁所的地方，不知有人會在廁所裡手淫。對此，法官並不採信他的辯詞，依法判林男1年2個月有期徒刑

判決指出，林男2020年9月到2021年1月24日間，在自家2樓廁所，私自裝設針孔攝影機，未料，在這段期間，意外拍到一名少年借用廁所如廁時，在裡面打手槍，林發現後，瀏覽過影片，不只沒刪除，還將檔案存在自己的電腦內。事後裝針孔攝影機一事，遭家人發現，報警處理。

警方循線查獲裝設針孔攝影機的林男，還發現他電腦主機硬碟內存有被偷拍少年在廁所內手淫的影片，檢方認為林為滿足自身性傾向及嗜好，偷拍少年在廁所內手淫的猥褻影像，將他依兒童及少年性剝削防制條例起訴。

警詢、偵訊時，林男矢口否認犯行，還透過辯護人辯稱，廁所是上廁所的地方，無法預料會有人在廁所裡手淫，並不是故意要拍攝猥褻影片。審理時，林還在法庭上說，針孔拍到的影響會在一周內整理複製存檔於電腦中，並將記憶卡影片刪除。

法官認為，雖該處屬自家廁所，外人偶爾會使用，即使在他人住家廁所手淫不是常態，但林男明知使用者會在上廁所時裸露性器官，仍執意在拍攝後，轉存到電腦，因此並不採信他的辯詞，另他不顧他人隱私，擅自竊錄他人如廁，意外拍到受害少年猥褻行為，不但沒刪除，還複製轉存進電腦侵害他人隱私，更影響少年人格發展。