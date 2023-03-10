快訊

娛樂圈大姐大幫過世閨蜜養兒 生父疑為遺產告她侵占玩具

聽新聞
test
0:00 / 0:00

裝針孔拍到少年借廁所手淫 屋主辯詞超瞎慘遭重判

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄林姓男子在自家廁所裝針孔攝影機，意外拍到一名少年借廁所在裡面打手槍，林男發現不但沒刪除卻存入電腦。事後其他人被發現被偷拍報警，警循線逮人查扣電腦此事曝光；林男在法庭上喊冤，廁所是上廁所的地方，不知有人會在廁所裡手淫。對此，法官並不採信他的辯詞，依法判林男1年2個月有期徒刑

判決指出，林男2020年9月到2021年1月24日間，在自家2樓廁所，私自裝設針孔攝影機，未料，在這段期間，意外拍到一名少年借用廁所如廁時，在裡面打手槍，林發現後，瀏覽過影片，不只沒刪除，還將檔案存在自己的電腦內。事後裝針孔攝影機一事，遭家人發現，報警處理。

警方循線查獲裝設針孔攝影機的林男，還發現他電腦主機硬碟內存有被偷拍少年在廁所內手淫的影片，檢方認為林為滿足自身性傾向及嗜好，偷拍少年在廁所內手淫的猥褻影像，將他依兒童及少年性剝削防制條例起訴。

警詢、偵訊時，林男矢口否認犯行，還透過辯護人辯稱，廁所是上廁所的地方，無法預料會有人在廁所裡手淫，並不是故意要拍攝猥褻影片。審理時，林還在法庭上說，針孔拍到的影響會在一周內整理複製存檔於電腦中，並將記憶卡影片刪除。

法官認為，雖該處屬自家廁所，外人偶爾會使用，即使在他人住家廁所手淫不是常態，但林男明知使用者會在上廁所時裸露性器官，仍執意在拍攝後，轉存到電腦，因此並不採信他的辯詞，另他不顧他人隱私，擅自竊錄他人如廁，意外拍到受害少年猥褻行為，不但沒刪除，還複製轉存進電腦侵害他人隱私，更影響少年人格發展。

因林男否認犯行，還未能與受害少年達成和解，地院審理後，將他依製造少年為猥褻行為之電子訊號罪，處1年2個月有期徒刑，沒收扣案電腦主機、3顆硬碟及3台針孔攝影機，全案仍可上訴。

高雄林姓男子在自家廁所裝針孔攝影機，意外拍到一名少年借廁所在裡面打手槍，一審法院判林男1年2個月有期徒刑，示意照。記者陳弘逸／攝影
高雄林姓男子在自家廁所裝針孔攝影機，意外拍到一名少年借廁所在裡面打手槍，一審法院判林男1年2個月有期徒刑，示意照。記者陳弘逸／攝影

針孔攝影機 猥褻

延伸閱讀

健身教練從女兒5歲起性侵10年 獸父亂倫罪成重判下場是…

導師變狼師…強制猥褻2女學生342次還偷拍 法院判處10年

影／搭郵輪卻遭員工廁所偷拍 女子驚慌求救

恐怖母偷拍女兒還掰私密處吸乳猥褻 傳不雅照給男友判4年10月

相關新聞

裝針孔拍到少年借廁所手淫 屋主辯詞超瞎慘遭重判

高雄林姓男子在自家廁所裝針孔攝影機，意外拍到一名少年借廁所在裡面打手槍，林男發現不但沒刪除卻存入電腦。事後其他人被發現被...

男警執行飯店掃黃勤務 對女警2次襲胸記大過

台北市1名男性員警執行掃黃勤務連續2次對同行女警襲胸，記1支大過處分，他提行政訴訟；台北高等行政法院審理認為，男警察2次...

女網友找工作遇男蟲 請出2位長輩讓對方秒退

桃園一名曾姓男子去年6月稱要介紹工作給女網友，卻趁見面機會上下其手亂摸，遇頑強抵抗也不肯停，還推倒對方企圖性侵，直到對方...

學員與男友吵架…舞蹈老師約喝酒趁機性侵 地院判3年6月

嘉義市某舞蹈教室老師，得知某女學員因與男友吵架心情低落，主動私訊表達關心，並約至舞蹈教室飲酒聊天，在女學員不勝酒力泥醉下...

男客全裸接受服務 越籍女子稱按摩 警問為何一絲不掛？

基隆市黃女在養生館工作，向蔡男收取1300元後，媒介越南籍黎姓女子為全裸的蔡男提供「半套」性服務。基隆地院審理時，黃女否...

變態阿公拿叉子性侵5歲孫女 無罪逆轉判7年半、賠31萬

台中1名祖父是退休公務員，他不顧孫女僅5歲拿叉子、筷子插她下體性侵，一審雖獲判無罪，但二審逆轉改依強制性交判7年6月經最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦