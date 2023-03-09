快訊

頂大教授籲不公布錄取分數 學生打臉：排名早根深蒂固

竹聯幫最隆重告別式 弟哥治喪委員 他涉槍擊天道盟「阿不倒」

社子島開發「柯規蔣隨」引爭議 自救會律師指出問題癥結

男客全裸接受服務 越籍女子稱按摩 警問為何一絲不掛？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市黃女在養生館工作，向蔡男收取1300元後，媒介越南籍黎姓女子為全裸的蔡男提供「半套」性服務。基隆地院審理時，黃女否認媒介色情，黎女也證稱純按摩，但無法解釋蔡男為何一絲不掛。法院認定黃女妨害風化犯行，判刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，黃女在「養生館」櫃檯工作，在現場負責接待客人、安排包廂、收取費用及店內清潔。她在去年1月26日晚上媒介黎女在包廂內，為來店消費的蔡姓男子按摩，並提供撫摸生殖器，俗稱「半套」的猥褻行為。

黃女事前向蔡男收取1300元，黎女獲得500元，餘歸黃女。警方當晚持搜索票前往這家養生館執行搜索，當場發現蔡男接受黎女「半套」性服務，並查扣潤滑液2瓶、檯單1張。警詢後移送基隆地檢署偵辦，檢察官偵結起訴。

蔡男在檢警偵查時證稱，當晚是第3次去這家養生館，第1次去時櫃檯小姐有說1300元含按摩及半套，那天付了1300元後，前往指定包廂等候服務小姐，接受服務過程中被查獲。

辦案警員說，當晚打開包廂的門進去，看到蔡男全裸趴在床上，表明身分後詢問在幹甚麼，黎女說在按摩，他問男客有需要一絲不掛嗎？兩人沉默未回答。

黃女否認有媒介、容留猥褻行為，辯稱店裡所有按摩師傅都有簽署不能做色情的合約，但黎女沒有簽。她不知道當時店裡有切結書，戴姓老闆事後才交給她。黎女證稱沒有提供半套性服務，只拿500元按摩費用。

法院指出，黃女自陳切結書是事後老闆給她，且其中沒有去年3月間被遣返出境的黎女簽的切結書，無法採信養生館已禁止黎女從事半套性交易合理基礎。黃女辯稱1300元是按摩費用，沒有色情服務。黎女從事性交易違反社會秩序維護法，一旦供認恐遭行政處罰證言不免偏袒迴護黃女，難做有利黃女認定。

基隆市黃女媒介越南籍黎姓女子為全裸的蔡男提供「半套」性服務，基隆地院審理後，依妨害風化罪判刑3月。記者邱瑞杰／攝影
基隆市黃女媒介越南籍黎姓女子為全裸的蔡男提供「半套」性服務，基隆地院審理後，依妨害風化罪判刑3月。記者邱瑞杰／攝影

延伸閱讀

兩段式減肥大鏟44公斤！「玄彬前女友」靠1心態實現體重自由　產後光速消風秘訣公開

喬裝警稱遭按摩女含下體 錄音只有吸啜聲 高院認定僅猥褻

妙齡女土地公廟誠心參拜 慘遭矇眼襲臀、拉手摸鳥猥褻

養生館從事半套性交易 2男客剛完事被警抓包

相關新聞

男客全裸接受服務 越籍女子稱按摩 警問為何一絲不掛？

基隆市黃女在養生館工作，向蔡男收取1300元後，媒介越南籍黎姓女子為全裸的蔡男提供「半套」性服務。基隆地院審理時，黃女否...

變態阿公拿叉子性侵5歲孫女 無罪逆轉判7年半、賠31萬

台中1名祖父是退休公務員，他不顧孫女僅5歲拿叉子、筷子插她下體性侵，一審雖獲判無罪，但二審逆轉改依強制性交判7年6月經最...

男大生佯裝做問卷攀談女大生 強行擁抱、揉胸遭訴

朱姓男大生涉嫌尾隨不同學校的女大生，至女大生租屋處樓梯間，假借用問卷攀談，女大生原本應答但發現問題不正常，轉身要開門進屋...

「單純天真」的酒店小姐捅死求歡砲友 加重改判11年刑

酒店小姐鄧雪花2021年在桃園平鎮租屋處拒絕蔡姓男子求歡，兩人大吵後她拿水果刀刺進對方胸膛，因傷勢深達16公分，蔡當場斃...

導師變狼師…強制猥褻2女學生342次還偷拍 法院判處10年

屏東縣某國中導師竟是狼師，對2名女學生強制猥褻，分別以7天2次、7天4次等頻率，在學校實驗室、教師辦公室與狼師住處與汽車...

人妻外遇太急怨小王「不常用暖機要長一點」 綠帽老公氣炸提告

李姓人妻2016年起與已婚許姓男子發生外遇，被對方妻子提告侵害配偶權，李女丈夫也因此對許男提告侵害配偶權，請求賠償100...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦