男客全裸接受服務 越籍女子稱按摩 警問為何一絲不掛？

基隆市黃女在養生館工作，向蔡男收取1300元後，媒介越南籍黎姓女子為全裸的蔡男提供「半套」性服務。基隆地院審理時，黃女否認媒介色情，黎女也證稱純按摩，但無法解釋蔡男為何一絲不掛。法院認定黃女妨害風化犯行，判刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，黃女在「養生館」櫃檯工作，在現場負責接待客人、安排包廂、收取費用及店內清潔。她在去年1月26日晚上媒介黎女在包廂內，為來店消費的蔡姓男子按摩，並提供撫摸生殖器，俗稱「半套」的猥褻行為。

黃女事前向蔡男收取1300元，黎女獲得500元，餘歸黃女。警方當晚持搜索票前往這家養生館執行搜索，當場發現蔡男接受黎女「半套」性服務，並查扣潤滑液2瓶、檯單1張。警詢後移送基隆地檢署偵辦，檢察官偵結起訴。

蔡男在檢警偵查時證稱，當晚是第3次去這家養生館，第1次去時櫃檯小姐有說1300元含按摩及半套，那天付了1300元後，前往指定包廂等候服務小姐，接受服務過程中被查獲。

辦案警員說，當晚打開包廂的門進去，看到蔡男全裸趴在床上，表明身分後詢問在幹甚麼，黎女說在按摩，他問男客有需要一絲不掛嗎？兩人沉默未回答。

黃女否認有媒介、容留猥褻行為，辯稱店裡所有按摩師傅都有簽署不能做色情的合約，但黎女沒有簽。她不知道當時店裡有切結書，戴姓老闆事後才交給她。黎女證稱沒有提供半套性服務，只拿500元按摩費用。