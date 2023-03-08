荒山亮赴警局說明！全身顫抖控A女勒索鉅額 被強調「她強大背景」

荒山亮向社會大眾聲明「他絕對沒有做違反妨害性自主的事情」。記者曾伯愷／攝影 「台語金曲歌王」荒山亮遭控，去年（2022年）11月在新北市林口區一處錄音室內，性侵桃園一名駐唱女歌手，事後匯款1萬元欲息事寧人挨告。這個月5日案件單一窗口轉至林口警分局偵辦。今天下午他到案說明，約莫20分鐘他步出分局，面對大批媒體提問，他表情凝重強調「絕無妨害性自主」。

據了解，出道超過20年「台語金曲歌王」荒山亮（53歲），這個月4日遭桃園一名女駐唱歌手指控，他去年（2022年）11月3日晚上，以「買茶」為由邀她到新北市林口區一處錄音室交易，當天他先付了1萬2千元，向她購買5斤茶葉。

接下來，2人聊天喝洋酒，她喝醉小憩一會兒，荒山亮卻趁隙性侵得逞，當下她抗拒不要，對方還說「會小力一點」，事後女歌手不想生事，向荒山亮索討100萬和解金，但荒僅匯款1萬元後，便對她置之不理。

女歌手聯繫數月，都未連繫上他出面解決，憤而在這個月4日向桃園警分局偵查隊報案，控告荒山亮涉及性侵。案件桃園警方受理，單一窗口轉至林口警分局偵辦，並寄發通知書，要荒山亮於3月底之前到案說明，以釐清相關疑點。

昨天林口警分局聯繫上荒山亮律師，願意陪同荒山亮，於今天下午2時許，親赴林口警分局說明。稍早今天下午2時許，荒山亮在律師、友人陪同下，現身林口警分局外。

面對大批守候在外媒體詢問「有甚麼要澄清的嗎？」、「她是不是跟你要100萬嗎？」他表情凝重雙手合十回說「我等一下出來跟大家說明！」快步進入分局內接受警方問詢，短短20分鐘結束問詢，先傳給媒體313字逐字聲明，隨後步出分局接受媒體訪問。

面對大批媒體，荒山亮全身顫抖，向在場媒體表示，現在案件已進入偵查階段，偵查不公開，他要向社會大眾鄭重聲明「絕對沒有做違反妨害性自主的事情」他強調，這個A女士不斷跟他強調，她有強大的背景，向他恐嚇勒索鉅額的款項，這讓他身心俱疲。

他說，他20多年來在工作崗位上兢兢業業，從來沒有想過傷害任何人，這些捏造的情節跟虛構的對白，讓他遭受極大羞辱。他會積極面對司法的檢驗，會捍衛他的個人權益，相信是非曲折自有公評。旋即在律師、友人攙扶下坐車車子離去。