歌手荒山亮涉性侵 新北警傳喚3月底前到案說明
歌手荒山亮遭女駐唱歌手提告涉嫌性侵，他對此否認並向媒體表示遭對方恐嚇勒索。新北市林口警分局今天表示，已寄發通知書，通知荒山亮3月底前到警局製作筆錄。
根據媒體報導，某餐廳駐唱女歌手日前向媒體爆料指稱，她在荒山亮位於新北市林口區的錄音室遭性侵；荒山亮面對媒體求證時否認性侵，並指控對方涉嫌對他恐嚇勒索。
林口警分局指出，女方在桃園當地某警分局報案後，因事發地點在新北市林口區，基於案件單一窗口，全案已轉由林口警分局受理，日前已寄發通知書給荒山亮，通知他在3月底前到警分局製作筆錄。
對此，荒山亮的經紀人向中央社記者表示，「感謝各界媒體朋友關心，目前此事件荒山亮已委託律師處理，未來若有進一步消息再對外界說明。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言