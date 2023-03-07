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歌手荒山亮涉性侵 新北警傳喚3月底前到案說明

中央社／ 新北7日電

桃園一名女駐唱歌手指控遭荒山亮性侵得逞，他則反控遭勒索。圖／聯合報資料庫
桃園一名女駐唱歌手指控遭荒山亮性侵得逞，他則反控遭勒索。圖／聯合報資料庫
歌手荒山亮遭女駐唱歌手提告涉嫌性侵，他對此否認並向媒體表示遭對方恐嚇勒索。新北市林口警分局今天表示，已寄發通知書，通知荒山亮3月底前到警局製作筆錄。

根據媒體報導，某餐廳駐唱女歌手日前向媒體爆料指稱，她在荒山亮位於新北市林口區的錄音室遭性侵；荒山亮面對媒體求證時否認性侵，並指控對方涉嫌對他恐嚇勒索。

林口警分局指出，女方在桃園當地某警分局報案後，因事發地點在新北市林口區，基於案件單一窗口，全案已轉由林口警分局受理，日前已寄發通知書給荒山亮，通知他在3月底前到警分局製作筆錄。

對此，荒山亮的經紀人向中央社記者表示，「感謝各界媒體朋友關心，目前此事件荒山亮已委託律師處理，未來若有進一步消息再對外界說明。」

林口 性侵

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