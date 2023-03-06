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南韓「攝理教主」遭爆性侵上百名台灣女大生 北檢通緝至2027年

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

韓國攝理教主鄭明析（本名鄭明錫）22年前遭爆性侵台灣女大生，檢方發布通緝至2027年。 Netflix
韓國攝理教主鄭明析（本名鄭明錫）22年前遭爆性侵台灣女大生，檢方發布通緝至2027年。 Netflix
Netflix韓國紀錄片《以神之名：信仰的背叛》重新披露韓國4名邪教教主駭人聽聞的故事，其中曾性侵韓國、馬來西亞多名教友的攝理教主鄭明析（本名鄭明錫），因2001年遭周刊爆料也曾在台灣染指上百名女大學生，遭台北地檢署分案偵辦，但鄭明析因人在境外，檢方於是以涉犯強制性交罪對他發布通緝，時效直到2027年。

據了解，鄭明析遭檢方通緝，係因當初檢察官以強制性交罪嫌主動剪報偵辦後，曾傳喚證人到案說明，後來因鄭明析已離境傳喚無著，檢方於是在2003年6月間發布通緝，全案至今無人出面提告，北檢通緝時效則至2027年11月。

2001年間，周刊曾爆料鄭明析曾來台，以受到主的恩寵為由，挑選上百名包括台大、政大等名校在內的女大生，與自己共浴及發生性關係。事後台灣攝理教認為該報導指稱其為邪教並侵害鄭明析名譽權，於是在2016年對周刊提告。

當時法官根據各國媒體報導，發現韓國1999年間曾有479名教徒聯名控告鄭明析涉嫌性侵，鄭男更因性侵多位韓國及馬來西亞教徒，最後遭判刑10年定讞並入監服刑，認為鄭明析有無利用宗教權勢性侵女教友與公共利益有關，且在台因類似案件遭檢方通緝，認定周刊報導並未侵害其名譽權，判決台灣攝理教敗訴。

通緝 性侵 南韓 大學生

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