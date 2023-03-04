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乩童誆嘿咻能治婦女病 抓胸指侵還恫嚇：天機不可洩漏

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中某宮廟謝姓住持兼乩童利用重病女子求助機會，胡謅對方不久於人世、遭前世情人糾纏等，命對方矇眼脫光襲胸，或稱化解婦女病對她指侵，完事後還收取3000至1萬元科儀費，並交代「天機不可洩漏」威脅不能講出去，法院以謝男怪力亂神手段惡劣，依強制性交罪等判他4年8月，可上訴。

檢警調查，謝男身兼宮廟住持、乩童替人祭改、問事及改運，2019年8月向1名女信眾說「你的生命不久於人世了」，對方害怕要求幫續命，就隨謝入淨房（神桌下小房間）實行科儀，謝要她脫衣紅布蒙眼，並伸手朝她胸部撫摸2、3分鐘，最後還向女子收3600元。

謝另以治病為由，前後到2名女信眾家、汽車旅館，誆稱可幫改運要她們裸身跪趴，甚至伸手亂摸後還拿手機偷拍，結束各收3000元、5000元科儀費；謝還以「前世情人糾纏」為由要作法化解，就命1名女子脫光衣物朝她指侵、偷拍，最後更要8000元、2面金牌，一共1萬1400元。

直到幾名女信眾間彼此詢問，才各自驚覺同樣都是受害者，2020年9月17日到場理論，謝男並在其父親陪同下跪道歉，並由信眾報案曝光。

審理時，謝男僅部分認罪，辯稱只替女子收驚沒摸胸，用手指性交也有經過對方同意。女信眾證稱，謝說「天機不可洩漏」要她不能跟任何人講，後來謝就降駕恐嚇她說「你已經不久於人世」，她害怕就照做，謝先是比畫又蒙她眼並摸胸，自己雖遲疑但又不敢跟先生說。

女子還說，她當時重病才求助神明，害怕怪病又襲來想到小孩未成年，雖覺得儀式很怪，但為了健康活下去還是照謝指令脫掉內衣，當時被帶到小房間矇眼非常害怕。

另1人說，自己因子宮肌瘤，謝說她遭前世情人糾纏，要求發生性行為才能將髒東西排除，並用神明口問說要用手指沾藥進入她下體治病。

法院認為，謝為逞一時淫慾，利用女子深信宗教，以怪力亂神之說施壓下手，手段惡劣，犯後避重就輕、無有愧色，造成多名女子身心受創，依3個強制猥褻罪、1個強制性交罪，一共判謝男4年8月。

謝姓乩童假借神明之說朝多名女子猥褻、性侵，法院依強制性交等罪判他4年8月。示意圖／ingimage
謝姓乩童假借神明之說朝多名女子猥褻、性侵，法院依強制性交等罪判他4年8月。示意圖／ingimage

房間 偷拍 未成年

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