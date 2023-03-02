噁男硬上7歲女童種草莓還瞎扯「扮吸血鬼」 下場重判10年

台中何姓男子假藉照顧鄰居7歲女童，竟朝她脫衣硬上、咬脖子，直到父母驚見女兒遭人「種草莓」才曝光，何落網不認罪，還瞎扯他們在玩「吸血鬼遊戲」，但女童證稱何男「雞雞」從直立變下垂還有黃色液體，法院認為女童若非親歷怎能具體描述，依強制性交、猥褻罪判何男10年，可上訴。

檢警調查，何男2019年3月在沙鹿區租屋，經常替住隔壁忙於工作的夫妻照顧7歲女童，並以對方家空間不足為由約女童回家一起睡，期間卻趁替她洗澡時脫衣服，不顧掙扎反對強壓上床性侵，隔年又強吻還在女童脖子留下咬痕。

2020年3月女童爸媽帶小孩上學時，發現她脖子上有不尋常咬痕一問之下才曝光；審理時，何矢口否認強制性交、猥褻，辯稱「是在和女童玩吸血鬼遊戲」才會吸她脖子，女童也說沒關係。

女童證稱，何男用雞雞插進她尿尿的地方，本來床上沒有濕濕後來就濕濕，自己很痛不喜歡，並說「你不要這樣弄，我要告訴爸爸媽媽」他才停下來，並稱何的鳥鳥還沒做前是直的，做完後就彎彎的垂下來，還有流出液體。

法院審酌，女童當時年僅7歲，其不諳性事若非親身經歷，怎能具體描述何男性侵前「雞雞是直立的，結束後雞雞下垂」、「雞雞有點黃黃的」等語，與男子性交陰莖勃起、射精後疲軟垂下相符等情節，認為女童證詞可採信。

女童父母也說，女兒講完遇害過程就哭了，並告訴她「妳慢慢講沒關係，把妳發生的事情都講出來」，女兒才一一說出實情。