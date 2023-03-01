快訊

載運500公斤黃金被劫機？「少年股神」神隱逃亡海外遭通緝

高虹安點名涉及新竹棒球場缺失 內政部次長吳堂安回應

快樂出遊卻染疫…建中畢旅一班32人近半「快篩陽」 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舔吻性侵8歲孫女…法院評「不是極惡的人」 爺賠兒錢判免坐牢

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

北部地區1個大家庭爆發爺爺性侵親生孫女醜聞，被害孫女遭染指時，只有8歲，家醜鬧上法院；一家三代喬賠償金，爺爺同意給自己的兒子、兒媳婦一筆金錢，法院認為有宣告緩刑事由，沒有判爺爺去坐牢。

依判決認定的犯罪事實，這名為人祖父者長期利用與孫女獨處的機會性侵，曾指示孫女撫摸自己的下體，更與孫女為性交行為，檢察官依家暴性侵罪起訴他，他犯後成立調解，台北地院判他有期徒刑2年，緩刑3年。案子可上訴。

這名爺爺2018年自被害孫女8歲開始著手犯罪，到2020年被法辦為止，他除了以手撫摸孫女的胸部外，也會用嘴巴去舔吻孫女的胸部，還曾要求孫女用手撫摸自己的生殖器，並與孫女發生過性關係，家人察覺有異樣，驗傷、報警，檢察官偵查起訴爺爺。

法官調查時，爺爺對檢警的控訴內容坦承不諱，犯罪經過則與被害孫女、被害孫女母親的證述大致相符，法官依筆錄、驗傷單等證據，認定爺爺犯罪。

合議庭審理認為，與未滿14歲女子為性交行為，犯罪情節未必一樣，所造成的危害也不同，不能一律處罰法定刑3年以上，而應考量被告有無可憫恕之處，才能符合罪刑相當的法律原則。

判決指出，爺爺的犯行雖不可取，不過，案發後已與兒子、兒媳婦和解，談好一筆賠償金，也給付部分款項，考量他審判中終能坦承犯行，不是極惡的人，如判刑3年以上恐情輕法重，依刑法減刑規定輕判。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

性侵

延伸閱讀

勾結大陸女律師詐明泰科技 法務主管判2年卻因酒駕沒緩刑

女搭白牌車回家睡著 運將「起色心」戴套欲性侵...稱被喝斥瞬間軟掉

BBC預告揭傑尼斯創辦人強尼喜多川性虐史　未成年男偶像慘遭性侵

七旬電台創辦人狂頂20歲女臀部 喊冤遭「仙人跳」仍得坐牢

相關新聞

舔吻性侵8歲孫女…法院評「不是極惡的人」 爺賠兒錢判免坐牢

北部地區1個大家庭爆發爺爺性侵親生孫女醜聞，被害孫女遭染指時，只有8歲，家醜鬧上法院；一家三代喬賠償金，爺爺同意給自己的...

按摩館越女遭控感情詐欺無罪 嘿咻未避孕成關鍵

桃園一名江姓男子愛上按摩店的陳姓越南女子，原本準備與對方結為夫妻互許終身，未料去了一趟越南見對方父母和拍婚紗後變了樣，回...

泰女以觀光來台淪煙花 一吐價碼驚見來客是警察

泰國籍女子蘇恰達（音譯）以觀光名義來台，逾期未離境，疑由幕後色情集團安排到高雄鬧區旅館賺皮肉錢。警方喬裝尋芳客，進房套出...

按摩師猥褻女客胸部10分鐘 騙「可消除淋巴不適感」

何姓按摩師曾強制猥褻女客判刑，發監前，騙稱月事來女人胸部會腫脹，再猥褻一名女客，另對一名女客強制性交得逞，台北地院審理，...

驚男友偷拍裸照想分手 接連收到性愛片...要她生不如死

林姓美容師發現郭姓按摩師男友偷拍裸照，決意分手。郭傳性愛片給林女並恫「跟我作對，我是妳的惡夢」「準備好了幾十支USB，裡...

女搭白牌車回家睡著 運將「起色心」戴套欲性侵...稱被喝斥瞬間軟掉

一名25歲女子昨天晚上跟好友在北市飲酒歡樂，今天早上8點多搭白牌計程車返回新北住家，途中在後座睡著，她指控駕駛見她好身材...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦