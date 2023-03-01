舔吻性侵8歲孫女…法院評「不是極惡的人」 爺賠兒錢判免坐牢

北部地區1個大家庭爆發爺爺性侵親生孫女醜聞，被害孫女遭染指時，只有8歲，家醜鬧上法院；一家三代喬賠償金，爺爺同意給自己的兒子、兒媳婦一筆金錢，法院認為有宣告緩刑事由，沒有判爺爺去坐牢。

依判決認定的犯罪事實，這名為人祖父者長期利用與孫女獨處的機會性侵，曾指示孫女撫摸自己的下體，更與孫女為性交行為，檢察官依家暴性侵罪起訴他，他犯後成立調解，台北地院判他有期徒刑2年，緩刑3年。案子可上訴。

這名爺爺2018年自被害孫女8歲開始著手犯罪，到2020年被法辦為止，他除了以手撫摸孫女的胸部外，也會用嘴巴去舔吻孫女的胸部，還曾要求孫女用手撫摸自己的生殖器，並與孫女發生過性關係，家人察覺有異樣，驗傷、報警，檢察官偵查起訴爺爺。

法官調查時，爺爺對檢警的控訴內容坦承不諱，犯罪經過則與被害孫女、被害孫女母親的證述大致相符，法官依筆錄、驗傷單等證據，認定爺爺犯罪。

合議庭審理認為，與未滿14歲女子為性交行為，犯罪情節未必一樣，所造成的危害也不同，不能一律處罰法定刑3年以上，而應考量被告有無可憫恕之處，才能符合罪刑相當的法律原則。