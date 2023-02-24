色男對國中女猛求歡 硬上裸聊還偷截圖下場判5年4月

台中黃姓男子上網認識14歲少女不到1周，就約她到汽車旅館想性交被拒絕，竟抱她脫衣硬上後來又在KTV包廂朝她性侵，並趁著彼此裸聊時2度偷截對方猥褻影像，直到少女向學校老師反應才曝光；法院認為，黃曾因妨害性自主遭判3年6月，這次再犯依強制性交等4罪判他5年4月，可上訴。

檢警調查，黃男2021年在臉書認識14歲少女，同年10月10日約到汽車旅館見面，黃到場就向她求歡遭拒，竟硬是抱上床脫褲性侵，時隔近1個月黃又和少女到KTV唱歌並在包廂廁所朝他硬上。

黃後來和少女持續聯絡，雙方還開視訊裸聊、互傳自慰影像，但黃沒經過少女同意就兩度偷側錄她摸下體、洗澡裸露胸部畫面，直到少女向學校老師反應才曝光。

黃男落網後在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有少女供詞、驗傷及對話紀錄與截圖佐證；法院也發現，黃男2015年才因妨害性自主被判3年6月，2019年假釋出監，這次再犯相同性質之罪，顯不知警惕，予以加重其刑。

法院也認為，黃男為成年人，和少女才交往短短數日，明知對方是學生心智未成熟，就違反她意願硬上嚴重侵害性自主，後來又乘機側錄、截取猥褻影像，無情堪憫恕減刑適用。