報復分手強制性交少女 通緝男躲台南工地被逮

簡姓男子不滿未成年女友提分手，竟強制性交及在網路散播性愛過程影片後遭送辦判刑，簡男未入監逃逸，平時騎機車戴頭罩出門，昨天在台南市永康區工地被逮歸案。

台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，25歲簡男民國109年在網路結識15歲未成年少女，兩人交往及發生多次性行為，少女後來提分手，簡男不滿，對少女強制性交，且以手機拍攝過程，更將性愛影片上傳性愛網站供人觀覽，揚言要讓少女出名。

簡男還登錄少女網路帳號竄改主頁標語，少女的學校導師發現影片在網路流傳，通知家屬提出告訴。但簡男不肯罷休，在少女住處前叫囂及衝撞房門後，遭逮送辦判刑3年多，簡男卻未入監逃逸。

簡男遭通緝後逃到台南市永康區藏匿，平日騎機車戴頭套出門躲避追緝，但警方調閱監視器分析，昨天下午在永康區工地地下室找到戴著頭罩的簡男，簡男知道無路可逃，乖乖就逮，解送歸案。