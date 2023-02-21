男闖宿舍撲倒女生企圖性侵 逃跑掉出跳蛋成破案關鍵

潘姓男子去年先尾隨夜歸女子回家，徒步到新北汐止區中興路巷弄，突然闖進某女子宿舍，發現電梯無門禁管制，上樓見小萱（化名）獨自在廚房，涉撲倒壓制小萱，隔著褲子亂摸下體，企圖脫褲性侵，幸好小萱大聲呼救室友即時回應，潘男聽聞聲音落荒而逃，身上還掉出1個跳蛋。士林地檢署偵結，依加重強制性交未遂罪起訴潘男。

起訴指出，2022年9月1日晚上9時許，30多歲潘男尾隨一名夜歸女子回家，走到汐止中興路巷內，看到女子宿舍的1樓電梯，無門禁管制，涉嫌侵入住宅，當晚9點46分搭電梯上樓至宿舍，闖進小萱的宿舍，看到她獨自在廚房，衝上前撲倒、壓制小萱，想強行脫褲性侵，隔著褲子摸大腿和下體。

小萱遭陌生男子突襲，極力反抗、大聲尖叫呼救，女子宿舍室友聽到回應發生何事，精蟲上腦的潘男發現屋內還有其他人，才停手起身慌張逃逸，離開時身上掉出一個跳蛋。小萱深感害怕，隨即報案提告，並到醫院驗傷，雙手外側、小腿、膝蓋、腳掌背部多處瘀傷。

警方調閱監視器畫面發現，潘男在侵入宿舍前，先尾隨夜歸女子，突然侵入宿舍搭電梯犯案。檢警送驗小萱的長褲和現場查扣的跳蛋，從這兩物件中檢驗出潘男DNA，認定男子在場。