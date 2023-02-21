誆包全場又心臟不適 富家男軟硬兼施性侵3酒店妹

一名家住北市大安區的黃姓富家男，平常經常跑酒店，從中挑選看上眼的酒店妹，自去年11月起，陸續對3名酒店小姐，先大手筆包下女方全場外出，再佯稱心臟不適，希望女方能陪同自己回家休息，若女方有意離去，則以暴力相向或出言恐嚇，藉此強迫女方發生性關係，女方趁隙報警到場救人，台北地檢署今依妨害性自主等罪起訴黃男。

據了解，現年40餘歲的黃男家境富裕，加上常上酒店將欣賞的小姐包場，被害人起初都以為釣到大肥羊，而不排斥隨黃男返家同住，卻沒想到黃男另一面竟如此恐怖。先前亦有其他酒店妹指控遭他性侵的案例，但因當中涉及性交易，後來都被檢方認為罪證不足等理由而不起訴。

檢警調查，去年11月間，一名酒店妹因常被黃男包出場，加上感覺男方很有錢，兩人於是發展成類似男女朋友的關係，後來女方指控黃男控制慾強，某次她臨時有事想離開，黃男強留不成竟出手毆打，還揚言若女方敢走，就會找人去女方家門口堵人。同年月14至22日間，被害人為此遭黃男限制行動自由及使用手機，期間數度被迫發生性關係，最後女方伺機報警才終於脫身。

第二位被害酒店妹提告供稱，自己因坐檯陪酒認識黃男，某次因朋友有金錢上的急用，她於是找上黃男幫忙，不料黃男藉口要她直接到家裡拿錢，待女方抵達後卻說錢在朋友那邊還在路上，還拿走女方鞋子擋住電梯不讓女方離開，後來也是靠著報警才由員警護送離開。

第三位被害人則是在去年12月25日被黃男包出場後隨其回家，竟遭黃男持剪刀逼迫發生性關係，隔天黃男試圖故技重施，被害人擔心又遭不利，赴約的同時聯繫酒店經紀人協助報警，將黃男逮捕移送法辦。