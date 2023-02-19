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愛女畢業無喜悅 父親撇內褲「血漬」揪出狼網友

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

41歲張姓廚師在交友軟體認識剛畢業的16歲少女，張男假藉邀少女唱歌，卻趁機將少女載到汽車旅館性侵，少女回家後不敢跟父親張揚，後來父親發現少女換下的內褲有血漬，且刻意跟他保持距離，追問下才發現愛女遭張男性侵，高雄高分院審理後，依強制性交罪判張男3年半徒刑。

判決指出，2020年5月間，張男透過交友軟體「SOUL」認識少女，兩人加LINE聊天後，互動熱絡。同年6月12日，少女剛結束學校畢業典禮，與張男約好晚上一起到KTV唱歌，結果當天晚上，張男載到少女後，就開車直奔三民區的某間汽車旅館開房。

一下車張男就急拉著少女進入房間，脫掉兩人衣服後，不顧少女痛哭哀求「不要」、「我想要回家」，隨即戴上保險套霸王硬上弓，直到10分鐘後，張男見少女不從，才草草罷手。

回家後父親見少女沒有畢業喜悅，還刻意跟他保持距離，原本沒有多想什麼，但發現少女換下的內褲有血漬，父親於是請少女導師幫忙，在老師引導下，少女才勇敢吐露遭性侵經過說，「我上車後他就直接開去汽車旅館，過程中我一直掙扎，但他卻叫我不要動，強行將衣服、內衣褲脫掉」、「當時我有想要出去求救，卻又被他一把拉進房間」。

檢警獲報後展開追查，依成年人故意對少年犯強制性交罪將張男起訴。高雄地院審理時，張男否認性侵，自稱他與少女是男女朋友，當天是約好去汽車旅館，少女自己上樓後，兩人才發生關係，並沒有強迫她。還指少女說不要是「習慣」，他才沒有理會她，繼續幫少女脫衣服。

雄院法官勘驗少女警詢、偵查筆錄，以及少女與張男的聊天紀錄，認為當天少女確實僅受邀與張男一起唱歌，兩人並未談到去汽車旅館發生關係等內容，且根據醫院鑑定報告，少女筆錄所指的內容，如果不是親身經歷性侵事件傷痛，實難警詢、偵查及審理中就性侵情節證述具體明確。

法官綜合相關事證，認定張男違背少女意願性侵，考量他以50萬元與少女、少女父親和解，父親也具狀尋求從輕量刑，依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑3年6月。張男不服上訴，高雄高分院審理後，認為一審認事用法無誤，駁回張男上訴，維持原審判決。

張姓男子性侵國中少女，被法院判刑３年６月。記者張議晨／攝影
張姓男子性侵國中少女，被法院判刑３年６月。記者張議晨／攝影

性侵 汽車旅館

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