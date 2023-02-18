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花蓮超商前車內 男子露下體做猥褻動作遭送辦

中央社／ 花蓮縣18日電

花蓮24歲鄭姓男子16日中午駕車到某超商前，因露下體做出猥褻動作且車窗沒關，民眾發現後報警。鄭男供稱是「解決性慾，忘了關窗戶」，警依公然猥褻罪將鄭男移送偵辦。

花蓮吉安警分局太昌派出所16日接獲民眾報案，稱有一男子將車輛停在超商落地窗前，坐在駕駛座車窗未關，露出下體做出不雅行為，男子發現被民眾拍下後，匆忙將車窗關上，駕車逃逸。

吉安警分局太昌派出所長陳添丁今天指出，獲報後立即組成專案小組，調閱周邊路口監視器，以車追人，鎖定花蓮市1名24歲鄭姓男子涉有重嫌，7小時後循線逮人。

鄭男供稱，當時在車上看成人影片一時興起，想在車內解決性慾，沒注意到車窗沒關，發現有人拍攝後，太緊張就逃走。警方初步調查，鄭男沒有相關前科，詢後依公然猥褻罪將鄭男移送偵辦。

吉安警分局呼籲，保護婦幼安全警察機關責無旁貸，若民眾遇到類似案件，務必即時向警方報案勇於指認，讓歹徒惡劣行徑受到法律的制裁。

花蓮 吉安 猥褻

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