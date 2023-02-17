假借神明旨意猥褻多名女子 嘉地檢起訴神棍建請從重量刑

68歲江姓男子為嘉義縣某廟宇常務委員及乩童，假藉神明旨意宣稱有醫療、修行及加持等能力，涉嫌伸手到女信徒私密處猥褻，2名女信徒不甘受辱報警並透過網路聯繫上其他被害人。警方查出江男前後涉嫌猥褻5名女子，還有以「運氣」為由載往汽車旅館裸體共浴。雖然江男否認，但被害女子指證歷歷，嘉義地檢署依強制猥褻等罪嫌將江男提起公訴，建請從重量刑。

警方調查，去年1月間，江男邀請女子到廟內三寶佛祖殿內參拜，聲稱「菩薩我幫祢找到義女了」，並發出不明語意聲音，稱「你有婦科問題」，不顧女子抗拒，涉嫌強行手伸入女子褲內撫摸私處。去年3月間聯絡另名女子來寺廟修行，聲稱碰觸腰部要對其胃部加持，江男卻趁勢往下涉嫌撫摸觸及私處，稱「是處女才配得上讓我碰」。事後2名女子不甘受辱報警，並透過網路聯繫上其他被害人。

警方續查出，2017年2月，江男向被害女子稱說「子宮不好要運氣一下」，涉嫌伸手至女子內褲撫摸，同年7月載往汽車旅館以運氣為由，涉嫌強行脫衣與女子裸體共浴、拉上床裸抱強吻。

2020年7月向另名女子佯稱「如果不跟男友斷乾淨，就要在你身上畫符」、「是觀音菩薩旨意」云云，隨即拉下女子外褲，涉嫌碰觸女子私處。

2022年5月7日下午見有名女子隻身前來參拜，稱說「我看你有不好的因果，要地藏王菩薩化解」，帶往後山停車場，利用四下無人之際，涉嫌強抱女子並強親及舌吻多次。

偵訊時，江男否認犯行，辯稱沒有手伸入女方下體、沒打電話聯絡對方、沒有親過女子的嘴、沒有載女子到汽車旅館等。

但被害女子指證歷歷，警方也查出，雙方電話通聯紀錄、汽車曾進出汽車旅館等事證。