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攝影師約16歲少女互惠外拍泳裝 帶往摩鐵拍片 刮毛按摩棒碰下體
馬姓攝影師在Instagram以互惠外拍泳裝，約16歲少女到新北淡水海邊拍泳裝照，期間稱拍攝大尺度寫真，放在「JVID」網站平台，可分潤抽成，又載少女到摩鐵，架設相機拍攝對少女刮陰毛，用黃瓜造型電動按摩棒碰觸少女下體等影像。士林地方法院依意圖營利引誘少女被拍攝性交、猥褻電子訊號罪，判刑2年，緩刑5年。
判決指出，馬姓攝影師在IG認識少女，約定互惠合作外拍泳裝，去年1月間開車載少女到淡水海邊拍泳裝照，並向少女稱，如果拍大尺度寫真，放在JVID網站平台可抽成分潤，當天下午1時許，馬帶著少女到摩鐵。
馬姓攝影師以腳架架設相機拍攝錄影，也手持相機拍攝少女性交、猥褻電子訊號，命少女躺在床上持刮鬍刀刮除少女下體陰毛，還拿黃瓜造型的電動按摩棒來回碰觸少女下體。
少女遭侵害後半年，在社工陪同下報案，警方搜索馬姓攝影師住處，查獲相關影像硬碟。馬到案後認罪，並和少女談和解已先支付30萬元，剩餘20萬元每月支付1萬元分期清償。
合議庭審酌，已婚的馬姓攝影師，明知少女年紀輕思慮未成熟，意圖營利引誘少女拍攝裸露身體隱私部位及性交影像，已影響少女身心之健全發展，法治觀念薄弱。全案依意圖營利引誘使少女被拍攝性交、猥褻行為電子訊號罪，判處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間支付少女20萬，接受法治教育2場，禁止對少女實施不法侵害；相關硬碟、相機沒收。
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