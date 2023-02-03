意圖性侵但硬不起來 蘇澳男「強壓看護摸私處」挨告了

宜蘭58歲陳姓男子酒後將照顧母親的女性看護按在浴室，用牙膏塗抹及撫摸她的私處，第2天誘騙看護到住處，強行拖進臥室意圖強暴，但無法勃起，最後指姦得逞。警方接到看護報案後將陳男移送地檢署，近日檢察官依強制猥褻與強制性交罪起訴。

起訴書指出，該看護是長照機構居家服務員，被派到蘇澳照顧陳男母親，替她洗澡、清潔。陳男去年8月底下午飲酒後，將看護壓在浴室內，自稱「黑白兩道都認識」，恐嚇她脫衣並用牙膏塗抹、撫摸私處。看護曾遭家暴，又看陳男喝醉，心生恐懼而未堅持抵抗。

陳男第2天早上，假稱要出門買早餐，誘騙看護開車載他，趁機帶到住處打算性侵，豈料竟硬不起來，最後以手指性侵得逞。