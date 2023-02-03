快訊

是你嗎？發票中獎清冊出爐 他僅花13元手續費中千萬

影／美國領空發現疑似中國大陸間諜氣球 目擊者拍到影像了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

意圖性侵但硬不起來 蘇澳男「強壓看護摸私處」挨告了

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭58歲陳姓男子酒後將照顧母親的女性看護按在浴室，用牙膏塗抹及撫摸她的私處，第2天誘騙看護到住處，強行拖進臥室意圖強暴，但無法勃起，最後指姦得逞。警方接到看護報案後將陳男移送地檢署，近日檢察官依強制猥褻與強制性交罪起訴。

起訴書指出，該看護是長照機構居家服務員，被派到蘇澳照顧陳男母親，替她洗澡、清潔。陳男去年8月底下午飲酒後，將看護壓在浴室內，自稱「黑白兩道都認識」，恐嚇她脫衣並用牙膏塗抹、撫摸私處。看護曾遭家暴，又看陳男喝醉，心生恐懼而未堅持抵抗。

陳男第2天早上，假稱要出門買早餐，誘騙看護開車載他，趁機帶到住處打算性侵，豈料竟硬不起來，最後以手指性侵得逞。

看護事後報警，警詢時，陳男只說自己為了替看護檢查乳房，有撫摸胸部擦乳液，並且有親吻、脫衣等行為，看護都沒有反抗；陳男也否認指姦，但並未通過警方測謊。檢方於1月18日，將陳男依強制猥褻和強制性交罪起訴。

宜蘭陳姓男子酒後猥褻女看護，隔天以手指性侵，被檢方依強制猥褻與強制性交罪起訴。示意圖／聯合報系資料照
宜蘭陳姓男子酒後猥褻女看護，隔天以手指性侵，被檢方依強制猥褻與強制性交罪起訴。示意圖／聯合報系資料照

看護 猥褻 性侵

延伸閱讀

「與狼共舞」男星霍斯渉性侵被捕 他還娶未成年少女與5妻同居

《與狼共舞》男星成邪教首領　20年間性侵多名女性「都是未成年」

月子中心工讀生告總經理性侵 檢見她嬌稱「3字」揭婚外情

10年好友約摩鐵試精油變下藥性侵 友誼破碎換8年徒刑

相關新聞

軍官情侶性愛片流出僅向警方「備案」 律師提見解

陸軍八軍團一對軍官情侶，前年在營區自拍性愛影片，近日不明原因外流引發爭議；女中尉向高雄警方諮詢後「備案」；律師郭晏甫指出...

意圖性侵但硬不起來 蘇澳男「強壓看護摸私處」挨告了

宜蘭58歲陳姓男子酒後將照顧母親的女性看護按在浴室，用牙膏塗抹及撫摸她的私處，第2天誘騙看護到住處，強行拖進臥室意圖強暴...

2軍官報案！性愛影片外流 軍方證實女軍官貼文找凶手

陸軍八軍團1對男女軍官2021年在屏東營區，拍下2人性愛影片，不料所拍錄的影片外流，經廣泛傳開，引起議論。陸軍八軍團表示...

軍官情侶鹹濕影片外流！女中尉報案揪散布者 IG遭肉搜反漲粉

陸軍八軍團服役一對情侶，在營區恩愛時用手機自拍性愛影片，近日因不明原因外流引發爭議，片中女中尉的IG遭網友肉搜，從原本幾...

對大班女兒伸狼爪 獸父送iPhone封口圖脫罪

桃園一名男子色慾薰心，竟對就讀大班的女兒伸狼爪，甚至食髓知味，多次再犯，後來東窗事發，又以全新iPhone作為交換條件，...

主管狎2女工程師還讓人妻付房錢 綠帽模範警察獲賠50萬

知名半導體公司劉姓課經理先後與郭姓、王姓下屬發展婚外情，劉妻發現他劈腿王女，向同為課經理的王夫告狀，桃園地方法院判劉須賠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。