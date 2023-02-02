肥男扮女摸黑和2男性愛13次 「弟弟有便便」驚被騙 案情卻轉折

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聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

林姓男子假冒女性攀搭兩名男網友，以「哥哥」身分載兩男到蘆竹住處，在關燈全黑的環境下和兩男性交，完事後旋即閃人。其中一名男子前後與林發生12次性關係卻不覺，另一人則因性交後覺得「怪怪的」，加上尿液驗出安眠藥劑成分而報警。一審依強制性交罪判林4年6月徒刑，台灣高等法院今認12次合歡無罪，改判林3年6月刑。

林體態肥胖，曾因強盜案入獄。林冒名「林語婕」，上網結識一名19歲青年，2020年3月26日晚上，林假扮「林語婕哥哥」騎車載對方回住處，將安眠藥摻入酒品給對方飲用後，將房間內的燈關掉、要青年等待。林隨後再以「林語婕」身分進房，與青年性交，完事即離開，沒有露臉。

青年睡醒，林姓男子假稱「妹妹」已出門，青年回家卻發現生殖器「有一些類似糞便的東西」，他傳訊息質問「林語婕」，對方含糊帶過。青年就醫驗尿，尿液中檢出苯二氮平類鎮定安眠劑的代謝物氟硝西泮。

青年曾詢問對方「你根本就是男的吧，不要再騙人」、「妳這麼有信心跟照片上一樣，怎麼從頭到尾不敢讓我看」。

檢警調查，發現另名24歲的男子也受害，這名被害人因沒有性經驗，被以相同手法誘騙，卻堅稱「林語婕」是女性，同年2月至5月間發生了12次性關係。男子說，沒懷疑過是和男人發生性關係，聊天時也以情侶相稱。

林姓男子到案後僅承認邀兩名男子回家，但否認做愛，聲稱「聊天聊整晚」。桃園地方法院認為林明知兩名男子無意與他性交，卻佯裝「林語婕」與他們上床，害兩男心理感到痛苦、留下創傷，事後也無悔意、賠償，判他4年6月徒刑。下藥部分，法官以林可能不知道安眠藥屬第三級管制藥品，認為不構成毒品危害防制條例之罪。

案經上訴，高院認為24歲男子12度與林發生性關係，難以認定是強制性交，此部分改認定無罪，林的刑度也因此減為3年6月徒刑。

林姓男子假扮女性和2名男網友摸黑性交，其中一名男子前後與林發生12次性關係卻渾然不覺，一審依強制性交罪判林4年6月徒刑，台灣高等法院今認性交12次部分無罪，改判林3年6月徒刑。示意圖／ingimage
林姓男子假扮女性和2名男網友摸黑性交，其中一名男子前後與林發生12次性關係卻渾然不覺，一審依強制性交罪判林4年6月徒刑，台灣高等法院今認性交12次部分無罪，改判林3年6月徒刑。示意圖／ingimage

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