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正妹剛到職就遭補習班少東下藥迷姦 他搬160萬和解判4年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄劉姓補習班少東前年6月與到職不久的女員工獨處時，竟在女員工的飲料中摻入「迷姦藥水」，趁女方昏睡時，將她搬到準備好的毛毯上，趁機親吻胸部，劉男準備進一步性侵時，因女員工雙腿微張未能得逞，高雄地院審理時，劉男以160萬元與女員工和解，仍被法院依強制性交未遂判刑4年，他不服上訴，昨下午高雄高分院宣判，維持原審刑度。

判決指出，劉男在父親經營的文理補習班擔任班主任，前年6月女職員來補習班應徵，經劉男面試後錄取，同年月間，因新冠肺炎疫情嚴峻，補習班都採遠距教學，學生未到班上課，劉男見女職員長相貌美，前年6月16日傍晚，趁女職員與他單獨上班時，在她飲料中摻入半瓶俗稱迷姦藥水的「F水」。

女職員喝完飲料後，因藥效發作趴睡在櫃檯上，期間雖曾一度醒來，但仍不敵藥效昏迷，劉男趁機將女職員搬到他準備好的毛毯上，趁機親吻胸部，脫掉女方褲裙及內褲後，原打算進一步性侵，但女方雙腿僅微張，讓他未能得逞，最後利用女職員大腿摩擦，讓他達陣。

後來劉男擔心東窗事發，當晚開車將昏睡的女職員載往她的住處，隔天又偷偷潛入女方住處探望女方身體狀況，結果當天晚間女方甦醒後，突然撞見劉男在家，立即報警，警方隨即持搜索票，在劉男住家搜出「F水」，檢方偵結後，依強制性交罪將劉男起訴。

高雄地院審理時，劉男坦承在女職員飲料中下藥，檢方論告時，依據監視器畫面，認為劉男對女職員做出性交姿式，可能構成性交既遂。

但法官依據刑事局DNA採樣結果，認為女方下體未發現精子細胞，前列腺抗原檢測法檢測結果，呈陰性反應，體內未檢驗出劉男精液，僅認劉男構成性交未遂，考量他以160萬元與女方和解，女方也願原諒他給予改過機會，依以藥劑強制性交未遂罪，判刑4年。

劉男不服上訴，高雄高分院昨下午宣判，合議庭採認一審見解，因劉男有違反性騷擾防治法、強制猥褻等前科，維持有期徒刑4年刑度，仍可上訴。

劉姓補習班少東下藥迷姦女員工，被法院判刑4年。示意圖／本報資料照片
劉姓補習班少東下藥迷姦女員工，被法院判刑4年。示意圖／本報資料照片

補習 性侵

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